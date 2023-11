Venezolanos de Plata en la MLB

La MLB reconoció ayer a los mejores jugadores ofensivos del 2023 con el Premio Bate de Plata, destacando entre ellos, 9 peloteros latinos, de los cuales, tres son venezolanos: Luis Arráez, Ronald Acuña Jr. y William Contreras.

El yaracuyano ganó su primer Bate de Plata en la MLB

Como es conocido, en este Premio intervienen los managers y coaches a lo largo de las Mayores, quienes se encargan de votar.

El Premio se otorga “al mejor jugador ofensivo de cada posición en cada liga. Eso incluye a tres jardineros (sin importar su posición exacta) y a un utility para cada circuito”.

Acuña, favorito para cargar con el MVP del Viejo Circuito, no tenía rival que hiciera inclinar la balanza en su contra. El oufielder de Bravos, registró promedio de .337 en 159 juegos, conectó 217 imparables, 35 dobles, 41 cuadrangulares, impulsó 106 carreras (149CA) y robó 73 almohadillas.

Este es el tercer Bate de Plata que gana el de “La Sabana”, uno menos que Salvador Pérez, a tres de José Altuve y a cuatro de Miguel Cabrera.

Arráez con dos títulos de bateo



Por su parte, Arráez, que dejó un average de .354 (primero en la LN), bateó 203 imparables, despachó 10 jonrones, fletó 69 y anotó 71 veces. El yaracuyano se convirtió en el primer pelotero que gana el título de bateo en años consecutivos en ligas distintas; en el 2022 lo hizo vistiendo el uniforme de Mellizos de Minnesota (.314)

Contreras, entre tanto, conectó para .291 de promedio, pegó 17 vuelacercas, impulsó 78 y en sus piernas registró 86 carreras.

Este año, la votación, tuvo un ingrediente adicional, porque por primera vez se reconoce al mejor equipo ofensivo de cada liga, resultado, por la LN, Bravos de Atlanta, y por la LA, Rangers de Texas.

BATE DE PLATA

NACIONAL AMERICANA

William Contreras C Adley Rutschman

Matt Olson 1B Yandy Díaz

Luis Arráez 2B Marcus Semien

Francisco Lindor SS Corey Seager

Austin Riley 3B Rafael Devers

Ronald Acuña Jr. OF Kyle Tucker

Mookie Betts OF Julio Rodríguez

Juan Soto OF Luis Robert Jr.

Bryce Harper BD Shohei Ohtani

Cody Bellinger UT Gunnar Henderson

Equipo: Bravos de Atlanta Equipo: Rangers de Texas

HBRI. | elsiglo