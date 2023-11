El alcalde del municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, Daniel Perdomo, en un encuentro con el equipo del diario elsiglo ratificó su apoyo al referéndum por el Esequibo, que tendrá lugar el venidero mes de diciembre.

Daniel Perdomo, alcalde del municipio José Rafael Revenga

Y es que para la puesta en marcha de esta herramienta democrática por excelencia; a principios de esta semana se inició la campaña denominada “Venezuela Toda”, la cual incluyó a cientos de venezolanos de todos los sectores y que tiene el firme propósito de impulsar la participación de los ciudadanos, por medio del valor de la unidad en esta consulta pública y en pro de la defensa del territorio Esequibo.

Al igual las autoridades nacionales y regionales, muchos de sus homólogos y gran cantidad de venezolanos, el alcalde Perdomo manifestó nuevamente su aprobación y respaldo a la campaña ya puesta en marcha; y por ende al referéndum.

Indicó estar a favor del rechazo de la línea interpuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, y al mismo tiempo apoyó el Acuerdo de Ginebra de 1966, como el único instrumento jurídico válido en torno a la polémica sobre el territorio de la Guayana Esequiba.

“Ya comenzó la campaña para nuestro referéndum, que nosotros llamamos de unidad nacional. Esto no es una campaña solamente del PSUV o de los sectores chavistas; es una campaña de amor por lo nuestro, el Esequibo es de todos, vivimos en Venezuela, Venezuela somos todos y por ende nos representa la unidad. Estoy sumamente contento por este inicio de campaña, pues nos demostró la convocatoria y el amor que todos sentimos por nuestro territorio”, manifestó el alcalde.

SUMAMENTE NECESARIO

Del mismo modo, el burgomaestre agregó: “Muchas personas catalogan el referéndum de innecesario, nosotros al contrario pensamos que es sumamente necesario, puesto que nos garantiza la unidad nacional, la unidad del país, todos en conjunto en una sola visión, demostraremos a los organismos internacionales, que el ciudadano venezolano independientemente de la ideología, está unido, en un mismo punto que es la defensa de su territorio. No hay un venezolano o yo no conozco uno, que no esté de acuerdo, que no apoye el defender nuestro territorio, un territorio que evidentemente es nuestro, está comprobado desde la historia, con documentos. Eso ya es una realidad”.

Tomando en cuenta este cuadro, la primera autoridad civil revengueña invitó a todos los ciudadanos sin distinciones a participar y a ser protagonistas de esta lucha por la soberanía territorial, en el referéndum de diciembre.

“Nosotros desde aquí llamamos a la unidad nacional, si no fuese importante el referéndum; si no tuviese un aporte a la defensa del territorio; ni el Presidente de Guyana, ni su líder de oposición llamaran a su suspensión. Hay que demostrarle al mundo que los venezolanos estamos unidos para defender el territorio Esequibo, que no piensen que el venezolano se va a dividir en este tema crucial. El llamado que vayamos al referéndum, participemos y convoquemos a nuestra gente a la unidad nacional, para la defensa de nuestra soberanía”, puntualizó.

EL TRABAJO SIGUE EN PRO DE IMPULSAR EL MUNICIPIO REVENGA

Tomando en cuenta la unidad y el trabajo que se viene haciendo en pro de incentivar el sentimiento de propiedad de la ciudadanía e impulsar el buen vivir de las comunidades, el alcalde Daniel Perdomo aprovechó la oportunidad para informar sobre todos los trabajos que se vienen realizando en la jurisdicción, en aras de mitigar los estragos causados por las precipitaciones acaecidas en los últimos días.

Al mismo tiempo, exhortó a los revengueños a mantener la calma, puesto que se están llevando a cabo labores para ir potencializando la sensación de tranquilidad en cuanto a las lluvias, las cuales afectaron en la última oportunidad a sectores como Terrazas de La Hacienda y La Gua.

“Se están solventando las diferentes situaciones de manera efectiva, hacemos un llamado a la calma; seguiremos trabajando, desplegados a lo largo y ancho del municipio Revenga. Igualmente mantenemos las labores en diferentes sectores en cuanto a recolección de desechos sólidos, en trabajos de infraestructura. El llamado es a la calma que el Gobierno Bolivariano está trabajando”, indicó.

Asimismo, recordó que el municipio Revenga está atravesado por el Río Tuy, uno de los más importantes de la zona central, por lo que todos los sectores cercanos son afectados. Sin embargo, los trabajos con maquinaria pesada, con los funcionarios de mantenimiento y demás, se están realizando de manera óptima.

DANIEL MELLADO | elsiglo

