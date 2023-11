Luego de la juramentación por parte del gobernador Rafael Lacava del Comando Estadal “Venezuela Toda”, se puso en marcha la campaña por el Sí en Carabobo.

En marcha la campaña por el Sí en Carabobo

Desde el parque Polideportivo ‘Diego Armando Maradona”, ubicado en Puerto Cabello, el gobernador Lacava y los alcaldes de la entidad, convocaron a todos los carabobeños a sumarse a la campaña para la defensa de la integridad y la soberanía de la Guayana Esequiba como parte inalienable del territorio venezolano.

Lacava, acompañado por voceros y representantes de las comunidades de los 14 municipios de la entidad carabobeña, reiteró que esta campaña debe unir a todos los venezolanos en una sola causa, por la defensa del país, sin distingo de ideologías ni egoísmos particulares.

“Juramentamos este comando para lo que va a ser la tarea de todo venezolano y toda venezolana en el estado Carabobo, para el referéndum del 3 de diciembre, con los 5 Sí, para defender nuestra integridad territorial, porque el Esequibo, eso no se discute, es mío, es tuyo, es de todos los venezolanos, no es de una parcialidad política, no es de un grupo en particular y nosotros, todos los venezolanos, debemos salir y enviarle un mensaje a la comunidad internacional y sobre todo a los que pretenden interferir en nuestros asuntos y pretenden dividir nuestro territorio, y no se los vamos a permitir”, enfatizó.

El legado de Bolívar

Recordó que los venezolanos mantenemos en nuestras venas, el legado libertario de Bolívar y de nuestros padres libertadores, que en estas fechas se refuerza con la celebración de los 200 años de la Toma de Puerto Cabello, el próximo miércoles, “gesta histórica de la liberación definitiva del imperio español con la expulsión del último bastión de ese imperio, que se rindió definitivamente, se fueron de aquí y más nunca volvieron ni más nunca volverán”.

“De ahí venimos nosotros, por eso le decimos al Mundo que nuestro territorio es indivisible, que nuestro territorio no lo negociamos, que la Patria no se negocia, se defiende hasta el último aliento, y por eso es que estos patriotas que nos acompañan hoy en Puerto Cabello y en todos los estados del país, les decimos al unísono, que el Sol de Venezuela nace en el Esequibo, porque el Esequibo es nuestro, de más nadie, es nuestro”, afirmó.

El comando

Durante su intervención, explicó que el Comando Estadal “Venezuela Toda” en Carabobo quedará integrado en la Secretaría Ejecutiva, Efraín Marín; secretaría de Organización, Francisco Fonseca; secretaría de Propaganda y Comunicación, Nadezca Acosta; secretaría Jurídica, Histórica y de Educación Saúl Ortega.

Igualmente, en la secretaría de Movimientos y Sectores Sociales, Ekalov González; secretaría Electoral y Defensa del Voto, Mirian Pérez; secretaría de Estrategia Electoral, José Villarroel; secretaría de Relaciones Internacionales, Bussy Galeano; Vocería y Redes Sociales, Elizabeth Niño; Amplias Alianzas y Micro Campañas, Jesús París.

En Movilización está Alexander Suárez; enlace Gran Polo Patriótico, Teresa Flores; enlace nacional Rodbexa Poleo, y en la Coordinación General, Rafael Lacava.

elsiglo

AB