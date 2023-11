Comerciantes afectados por las colas para surtir gasolina

Después de un fin de semana de tensión donde largas colas y estaciones de servicio cerradas se volvieron parte de la realidad de los conductores aragüeños, estos tres días de la semana han reportado normalidad para equipar gasolina.

Fluidez en las operaciones de las estaciones de servicio

Aun cuando hay pocas bombas trabajando, el esquema de distribución ha funcionado y el tiempo de espera se ha reducido a pocos minutos de espera. Para Antonio Chacón, equipar combustible ha estado fluido en esta semana.

“Hoy no he visto esas colas que predominaron la semana pasada, al contrario, todas las bombas están trabajando muy rápido y sólo he pasado cuatro minutos en la cola e incluso hoy pude equipar los dos vehículos de la familia sin mucha espera”, explicó.

La misma realidad vivió Daniel Quintero, quien en pocos minutos pudo equipar su vehículo, “Esperemos que siga así, ya la situación se ha normalizado con respecto a la semana pasada, esperemos que poco a poco esto se supere”, culminó.

COMERCIANTES AFECTADOS

Otra realidad es la que están viviendo los comerciantes que laboran en las adyacencias de las estaciones de servicio, debido a que el caos que se vive en estas instalaciones afecta diariamente su actividad económica, así como la relación con los clientes.

Johnny Goncalves, encargado de una famosa panadería al lado de una estación de servicio, expresó su molestia con esta situación, debido a que la cola ha impactado negativamente en sus ventas.

“Me he visto perjudicado durante todo este proceso de la crisis de la gasolina, ya que primeramente la cola obstaculiza el acceso de mis clientes, que al no poder estacionarse deciden irse a otro lugar y esto me afecta diariamente, también, durante el caos, las personas sólo entran a sentarse sin consumir y esto no genera ingresos; hoy por ejemplo, sólo cuatro personas han venido a comer y esto es porque está la cola y no hay donde estacionarse”, explicó el comerciante.

Reconocemos que esta situación es una prioridad en estos momentos, pero esto no sólo me afecta a mí, también afecta a cada comercio que está en la zona, por ello, pedimos que se evalúe esta situación, por lo pronto esperemos que esto se solucione.

