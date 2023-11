Desde hace 42 años el Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), se ha dedicado a ser ese movimiento gremial que se ha dedicado en ayudar y orientar al personal docente, obrero y administrativo que hacen vida en las instituciones educativas en la defensa de sus derechos como trabajadores.

Los educadores volverán a las calles próximamente

Este año han sido constantes con las protestas por salarios dignos y la aprobación de una nueva contratación colectiva, que hasta la fecha no han conseguido que el patrón Estado ceda a sus exigencias, que es simplemente por necesidad para mejorar la calidad de vida de los agremiados.

No obstante, Sitraenseñanza más allá de ser un movimiento sindical, es una organización que está acompañando también a los trabajadores de la Educación en cualquiera de sus problemáticas, ofreciendo su ayuda como diría el dicho venezolano: “hasta donde nos alcance la cobija”.

En este sentido, Roberto Campero, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza) en Aragua, expresó que han luchado por los 1.300.050 trabajadores a nivel nacional, y que aparte de agitar banderas y gritar consignas en las marchas, también se preocupa por garantizar la formación de sus afiliados.

“Tenemos talleres con respecto a los procedimientos administrativos, para que el docente sepa defenderse ante un memorando, un llamado de atención ante una amonestación y una suspensión”, explicó el dirigente sindical.

El gremialista explicó que debido a que presuntamente el Gobierno desapareció los programas del Ipasme y el seguro HCM, Sitraenseñanza ha ofrecido los servicios para apoyar a los trabajadores en situaciones complejas de sus vidas.

“Tenemos un servicio de atención inmediata de cardiología, medicina general, pediatría ginecología, traumatología, odontología, oftalmología, para presentarle ese beneficio desde el punto social; ya que el docente y los trabajadores con el poco ingreso que perciben, no pueden pagar una consulta en estos momentos”, dijo.

Campero agregó que también cuentan con un plan de prevención social, que consiste de un seguro funerario para 10 familiares del titular beneficiado. “Pero no es algo impuesto, es para un momento de emergencia para que el beneficiado pueda solventar la situación, ya que una cremación o un servicio para darle cristiana sepultura, equivale a 600 dólares, y un docente ni siquiera trabajando 20 años de servicio en prestaciones sociales puede costear estos gastos”, comentó.

Asimismo, resaltó que cuentan con el apoyo de un consultorio jurídico para que el trabajador de la Educación afiliado, cuente con asesoría legal cuando la requiera.

Y LA LUCHA SIGUE

En otro punto, el secretario general de Sitraenseñanza en Aragua expresó que para este jueves se tiene previsto retomar las manifestaciones pacíficas, con el fin de reclamar mejoras salariales y laborales.

Por un salario acorde al artículo 91 de la Constitución

Campero explicó que ahora la lucha gremial por los derechos de los trabajadores de la educación se intensificará, dando entender que las últimas semanas del 2023 serán un abreboca para lo que se viene el próximo año.

“La lucha va a continuar y se va a intensificar a partir del 9 de enero del 2024, un año importante, un año electoral, de exigencia, un año donde el Gobierno va a tener que darle la cara a los trabajadores, porque ya para enero el salario mínimo estará rondando menos de los tres dólares, y ya pasaría más de 600 días que no se recibe un aumento a nivel nacional”, adelantó.

Asimismo, Campero añadió que el sector educativo garantizará la continuidad del mal llamado “horario mosaico”, ya que este no es legal y mucho menos es lo deseado por los trabajadores, que aceptaron sólo para poder buscar otros ingresos ante la carencia de su poder adquisitivo.

“Calidad educativa no existe porque no hay infraestructura acorde, ni mucho menos está la calidad con un salario mínimo y condiciones sociales que debe percibir un educador. Un educador con hambre no enseña, y un estudiante con muchas necesidades, no aprende”, sentenció.

