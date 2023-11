Habitantes de Paraparal enfrentan nuevamente una anegación

Los habitantes de Paraparal, en el municipio Francisco Linares Alcántara, continúan viéndose afectados por las aguas del Lago Los Tacarigua, situación que los agobia, ya que no reciben la ayuda correspondiente por parte de las autoridades.

El nivel del lago sigue en aumento

Los vecinos aseguran que se encuentran abandonados por las autoridades

Y es que según testimonios de algunos vecinos, los consejos comunales han sembrado zozobra en la población, ya que amedrentan y amenazan con quitarles la bolsa del CLAP a quienes denuncien la problemática, lo que ocasiona el silencio y oculta el drama que se vive en dicho populoso sector linarense.

Esta situación ha generado una gran preocupación en la comunidad, ya que están expuestos a enfermedades y a la pérdida de sus hogares y bienes. La falta de atención por parte de las autoridades ha generado una sensación de abandono y desesperanza en la población.

UNA PROBLEMÁTICA DE AÑOS

Elizabeth Lamas

Elizabeth Lamas, habitante de la manzana M de Paraparal, manifestó su angustia y desesperación ante la situación que viven los residentes de su comunidad, ya que cada vez que llueve, la problemática se agrava y ya no pueden soportar más la situación.

“Esto lleva años así. Cada vez que llueve se complica la cosa, las cloacas están completamente colapsadas y se nos mete a la casa. Las autoridades bien gracias, esa gente no se aparece por acá, ni siquiera por cortesía”, señaló.

De acuerdo con Lamas, tal situación ha generado una sensación de abandono y desesperanza en la población, quienes con cada lluvia ven como los pocos “corotos” que les queda se los va llevando el lago junto a sus recuerdos.

“Lo único que queremos es reubicación. Hasta cuándo seguiremos con esto, así no se puede vivir, es algo que nos perjudica y nos agobia diariamente”, aseveró.

Lizmara Zambrano

Por su parte, Lizmara Zambrano denunció la falta de trabajo preventivo y de limpieza en su comunidad, lo que ha causado inundaciones cada vez que llueve y ha dejado a muchas familias literalmente en el agua.

“Por acá no viene nadie, no dicen nada, no hacen nada. Esto tiene tiempo así de inundado, con cada lluvia crece más el lago, sólo nos toca esperar que baje el agua, no tenemos para donde irnos, esto es lo que nos queda”, acotó.

A su vez, pidió a las autoridades tomar medidas urgentes para solucionar esta problemática y brindar la ayuda necesaria a los habitantes de Paraparal.

“SIGUE SUBIENDO EL LAGO”

Por otro lado, Verónica Rojas habló sobre la situación crítica que enfrenta su comunidad debido al aumento del nivel del lago, lo que ha provocado inundaciones y afectado a más familias.

Recordó que la comunidad de Paraparal necesita el apoyo urgente de los organismos gubernamentales ante tal situación, por lo que es necesario estudiar casa a casa y caso a caso para ir dando respuesta a las familias afectadas por la crecida del lago.

“Es deber brindarnos una respuesta oportuna. Somos muchos los afectados que vivimos con el agua del lago en nuestras casas, ya no tenemos nada, ya no sabemos a dónde acudir para que nos den respuesta”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

YN