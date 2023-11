Largas filas y preocupación entre los conductores

La escasez del combustible en Maracay se ha convertido en una problemática que afecta a miles de conductores que diariamente tienen que pasar horas haciendo cola para surtir sus vehículos. Esta situación se viene suscitando desde hace algunos meses, pero durante las últimas semanas se ha intensificado, generando una gran preocupación en la población.

Pocas estaciones se encontraban activas – fotos | JOEL ZAPATA

Y es que durante la mañana de este sábado, se pudo observar largas filas de vehículos en algunas estaciones de la ciudad, las cuales se encontraban a la espera de la gandola para poder prestar servicio a los usuarios.

Manuel Figueroa – fotos | JOEL ZAPATA

Ante la problemática, los conductores cansados de esta situación, hacen un llamado a las autoridades a brindar pronta solución, ya que muchos viven de la movilidad de su vehículo y sin combustible se le hace difícil laboral.

Al respecto, Manuel Figueroa, manifestó que en los últimos días surtir el tanque de su vehículo se ha convertido en toda una odisea, pues a su juicio, es cuestión de suerte conseguir gasolina en las estaciones de servicio de la entidad.

“Desde temprano recorrí 6 estaciones y una sola era la que estaba trabajando. Me metí en la cola, se acabó, pero estamos a la espera de otra gandola que según viene, esperamos sea cierto”, expresó el usuario.

Asimismo, destacó que cada día las colas por la falta de combustible en Maracay se hacen interminables, convirtiéndose en una agonía de los conductores, quienes pasan calor, hambre y desesperación al menos tres veces por semana.

“Llevo más de 4 horas en esta cola y no me pienso mover porque si me voy no echaré en otras estaciones porque no hay o la fila está más larga. Ya esta situación es insostenible, es el vivir diario de los venezolanos, vamos de mal en peor”, condenó.

Rosalba Inciso – fotos | JOEL ZAPATA

Por su parte, Doris Álvarez, dijo a elsiglo que llevaba más de una semana tratando de llenar su tanque, pero hasta el momento le ha sido imposible ante las kilométricas colas que se han formado, “ando con la reserva del tanque. No puedo recorrer otras estaciones, me metí en la primera que encontré, espero poder echar hoy”.

No obstante, aseveró que el Gobierno no se encarga de informar sobre lo que ocurre en las refinerías, por lo que reina el desconcierto y la desinformación; “aquí lo único que es cierto es que no tenemos combustible, es una realidad que no se puede ocultar”, apuntó.

Mientras tanto, Rosalba Inciso resaltó que la escasez de la gasolina y el gasoil es algo que se vive desde hace mucho tiempo, por lo que instó a las autoridades a trabajar para mejorar dicha situación.

También te puede interesar: Maracay amaneció con largas colas para surtir gasolina

“Llevamos tiempo en eso, pero uno no se acostumbra, antes de salir de la casa me mentalizo que tengo que pasar horas en el carro tratando de llenar el tanque, hay días que nos vamos con las tablas en la cabeza. He dejado de faltar al trabajo para poder hacer la cola y a veces el día es nulo, pero es el vivir nuestro, no hay nada que podamos hacer”, cuestionó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

YG