Asesinan a productor agrícola de varios machetazos en El Consejo

De varios machetazos y puñaladas fue asesinado un productor agrícola de 72 años de edad por sujetos desconocidos, en el interior de su casa, ubicada en una parcela de la población El Consejo, municipio Revenga, estado Aragua.

Funcionarios del Cicpc ya están investigando el caso

Presuntamente, el móvil de este homicidio está relacionado con una discusión por la venta de unas caraotas, lo que derivó en una agresión.

La víctima de este suceso respondía al nombre de Germán Madrid, quien antes de ser parcelero era un destacado conductor de camiones y laboraba en diversas empresas de la región.

LUGAR DE LOS HECHOS

Según su hijo, Julio Madrid, la muerte de su padre se registró en el interior de una vivienda ubicada dentro de una parcela del sector Quebrada Seca.

El pariente relató que se enteró de este suceso en la mañana de este viernes, al recibir la llamada de su mamá. “Ella me dijo. ‘Te tengo una mala noticia, consiguieron a tu papá muerto’. Pero después otros me dicen que no lo encontraron muerto, lo mataron”, dijo.

Madrid relató que su padre era un reconocido camionero en el estado Aragua, pero que después decidió comprar una pequeña parcela y dedicarse a la siembra.

Sin embargo, el jueves su padre habría sostenido una discusión con unas personas desconocidas, al parecer por la venta de unas caraotas. Se presume que no le cancelaron a Germán Madrid, quien habría reclamado dicho pago.

Luego de esa situación, unos sujetos desconocidos ingresaron en horas de la madrugada del viernes a la casa de Madrid para atacarlo.

Los agresores sometieron al septuagenario y le propinaron varias heridas cortantes con un machete, y también le dieron unas puñaladas en el pecho y abdomen, provocando que Madrid muriera al instante.

EVIDENCIAS

“Fue como la una de la mañana, un primo escuchó la pegadera de gritos pero no salió. Lo machetearon”, lamentó Julio Madrid.

A la parcela del sector Quebrada Seca se acercó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que se encargó de iniciar las indagaciones preliminares del caso.

Allí realizaron la indagación ocular, tomaron de fotografías a la escena del crimen y recolectaron evidencias de interés criminalístico, que lleven a determinar los autores materiales del homicidio.

El cuerpo de Germán Madrid fue llevado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), para su autopsia de ley.

El hijo de la víctima espera que las autoridades policiales esclarezcan este homicidio, y den captura de los asesinos de segarle la vida a su padre por un conflicto que se podía resolver de buena manera.

