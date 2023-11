Gandoleros viven una pesadilla al no conseguir combustible

Hasta una semana pueden pasar los conductores de carga pesada en una cola para surtir combustible en una de las estaciones de servicio en el municipio Sucre, estado Aragua, siendo esta situación para ellos una pesadilla, ya que les genera más gastos que ganancias y les hace perder tiempo productivo.

Desoladas se encontraban las estaciones de servicio en Cagua

Esta realidad afecta a gandoleros tanto aragüeños como los provenientes de otras regiones del territorio nacional, quienes se quedan varados en nuestra entidad al no tener el gasoil suficiente para regresar a sus casas con el dinero obtenido por sus viajes.

En este sentido, Javier Peña, oriundo del estado Mérida, tiene esperando desde el pasado 30 de octubre en una de las estaciones de servicio de la carretera nacional Cagua-La Villa, a la altura del parque Agustín Codazzi, asegurando que son pocas las que surten en la jurisdicción.

“Desde el jueves no están surtiendo gasolina en las estaciones. Vamos y preguntamos a los gerentes y no nos manifiestan nada, dicen que están a la espera del gasoil”, comentó.

Peña aclaró que se ven obligados a esperar, siendo la única opción que tienen para regresar a sus hogares y planificar nuevamente un viaje. “No tenemos gasoil para movernos, y yo hago viajes para donde salga”, recalcó el gandolero.

Por su parte, José Luis Chacón, proveniente también de Mérida, explicó que salió desde Maracaibo, estado Zulia a hacer su recorrido, y durante el trayecto buscó todas las gasolineras que estuvieran surtiendo.

No obstante, durante su tramo se percató que no consiguió muchas, y las pocas que había eran colas kilométricas como las que están en gran parte del estado Aragua.

“Pero no consigues gasoil en ningún lado. Uno se mete a las colas y pasan 20 carros solamente y el resto se queda aquí”, comentó.

El experto conductor acotó que si hay 100 vehículos esperando para abastecer, estos pueden durar entre dos a cinco días fijos para cumplir con su objetivo. Además denunció que muchas veces los camiones cisterna dejan 13.000 litros de diesel, pero que los encargados de las estaciones no distribuyen ese combustible adecuadamente.

“Ellos les dan 13 mil litros y los distribuyen como les da la gana. Esta es una pesadilla griega, no crea usted que uno la pase muy bien aquí”, manifestó el conductor.

Añadió que sus ganas de trabajar siguen intactas, pero con la escasez que existe se les hace difícil llevar la comida a su casa.

PÉRDIDAS ECÓNOMICAS Y MALOS RATOS

Chacón comentó que duermen en sus vehículos en la noche, hacen sus necesidades fisiológicas en el monte, comen comida chatarra o la que puedan conseguir en cualquier abasto con el poco dinero que disponen, siendo para ellos una situación incómoda de vivir.

Gandoleros esperan días por gotas de gasoil

“Tenemos cinco días aquí y cinco días en otra ciudad. Por ejemplo si llegamos a Barinas tenemos que volver a meternos en una cola para poder surtir gasoil, porque el que dan aquí no nos alcanza para llegar a Mérida”, afirmó.

Añadió que gastan dinero y pierden tiempo deambulando por combustible por toda Venezuela. “Y el gasoil a nosotros nos sale a más de tres dólares, tú crees que lo vas a pagar a 0.50, eso es mentira. Y lo pagamos cada cinco días metidos en las colas”, aseveró.

Por su parte, Pastor Reinoso, residente de Yaritagua, estado Yaracuy, regresó de Caracas de un viaje, y durante su recorrido no encontró gasolineras que estén abasteciendo de combustible a los gandoleros por la Autopista Regional del Centro y las ciudades que están por esa vía.

“En Caracas no hay gasoil; por aquí tampoco. Mi hermano que está en Valencia no encontró combustible ni en Tocuyito, Los Prados y Chaparralito”, afirmó.

Además, Reinoso asegura que está alimentándose inadecuadamente y ha tenido que dormir dentro del vehículo para pasar la noche, ya que tampoco puede dejar el carro expuesto a los amigos de lo ajeno.

“Esto es una desesperación y un estrés, porque aquí no hay donde comer. Y el Gobierno no dice nada sobre la situación del gasoil. No sabemos lo que pasa y estamos perdiendo dinero y tiempo”, comentó.

Finalizó recalcando que esta situación está ocurriendo en todas las estaciones de servicio de Venezuela. “Y el Gobierno no dice nada de eso, nadie se pronuncia de lo que está pasando”, concluyó Reinoso.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

MV