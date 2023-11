Como todos los años, el mundo canta: “Todo lo que quiero para Navidad eres tú”. Y el 2023 no será la excepción, pues ayer la cantante Mariah Carey fue descongelada en un video que decreta oficialmente el inicio de una nueva temporada navideña en la que su canción sonará hasta el cansancio.

De hecho, la cantante de “All I Want For Christmas Is You”, se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir este creativo video que oficializa la temporada navideña.

Y es que desde hace varios años, las redes sociales han convertido esta canción en el tema moderno de la temporada decembrina, rivalizndo incluso con Santa Claus.

Y es que para las nuevas generaciones el espíritu navideño no comienza con la llegada de Santa Claus, sino que se origina con la aparición de Mariah Carey, quien se roba todo el protagonismo en cada 1° de noviembre para desempolvar los adornos y revivir la época de las fiestas.

TEMPORADA NAVIDEÑA

Con su aviso, millones de personas alrededor de todo el mundo empiezan a montar sus arbolitos, a idear la comida o a pensar en regalos. Y, como no podía ser de otra manera, en el 2023 tampoco decepcionó.

El talento y la belleza son dos virtudes que se le perciben a simple vista, pero también es cierto que tiene otro atributo innegable: su capacidad de inventiva. Para el corriente año apeló al ingenio y marcó el comienzo de la temporada navideña de una forma tan atractiva como original: mediante un video, la cantante muestra cómo al llegar la medianoche del 31 de octubre, una caja fuerte se abre para mostrarla a ella dentro de un bloque de hielo.

En esta oportunidad no se aferró al monólogo y le regaló protagonismo a otras personas. Un grupo disfrazado con trajes típicos de Halloween se encargó de descongelarla usando secadores de pelo. Con esta inestimable ayuda, la artista tuvo las fuerzas suficientes para exclamar su famoso “¡es la hora!” y liberarse así del hielo que la mantuvo congelada desde que acabaron las navidades anteriores.

Ya sin ese pesado obstáculo que le impedía movilizarse, Carey pudo entonar su clásico y célebre “All I Want For Christmas Is You”, junto con otro grupo de personas, que esta vez estuvieron vestidas con motivos navideños, rodeados de nieve y visiblemente felices por la llegada de la Navidad.

NUMERITOS DE REGALO

Todos los fines de año, “All I Want for Christmas is You” va posicionándose lentamente en los puestos más altos de las listas internacionales hasta llegar a un pico en la Navidad.

Según Iluminate Analytics, en 2021 la canción logró 1.747 millones de reproducciones solamente en los Estados Unidos.

Del total, 48.000 fueron descargas de pistas, 200 millones provinieron de transmisiones de audio a pedido, 52,5 millones provinieron de transmisiones de video a pedido y 24 millones de transmisiones programadas.

Combinadas, esas reproducciones y descargas generaron solo en 2021, 1.36 millones de dólares para Carey y su sello, Sony Music.

Billboard informó que en 2021, la canción recaudó casi 4.5 millones, mientras que sus regalías de publicación generaron otros 1.66 millones. Combinado, eso llega a la cifra de 6.16 millones en ingresos globales y regalías editoriales.

De esos ingresos, Billboard sugirió que las regalías de Carey quedaron en 1.55 millones de dólares, lo que le otorgaría a Sony 2.95 millones.

