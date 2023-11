Ser mujer es sinónimo de amor, persistencia y sobre todo de lucha; estos son algunos de los tantos valores que María Eugenia Abreu tiene tatuados en su alma, pues han sido la punta de lanza para enfrentar cada una de las batallas que se le han presentado, una de ellas, quizás de las más fuerte, la vivió hace aproximadamente cinco años, cuando le tocó padecer la enfermedad del miedo el “cáncer de mama”.

Con su iniciativa ha recorrido el estado Aragua y el país

La sobreviviente, quien actualmente vive su vida en plena alegría, mencionó que al enterarse de la terrible noticia, experimentó una montaña rusa de sentimientos, donde el miedo y el llanto estuvieron presentes, sin embargo tomó fuerzas e intentó convencerse de que todo saldría bien. “Voy a luchar hasta el último día de mi vida”.

María Eugenia explicó que sabía el proceso al cual se enfrentaba, sobre todo tomando en cuenta el tratamiento; las agotadoras y traumáticas quimioterapias a las que se sometió en ocho ocasiones y que trajeron consigo además de malestar, pérdida del cabello, cejas y demás síntomas, que le sirvieron para renacer y reinventarse.

CÁNCER DE MAMA

“Fue fuerte, pero siempre me decía, seguiré luchando por vivir, por mi familia, por mis amigos. Hice una promesa de amor a Dios, que si permitía que yo viviera, me convertiría en la Voz Rosa de Aragua, para ser ejemplo de lucha para otras mujeres y demostrarles que si se puede ganar la batalla al cáncer de mama, porque es una lucha que se hace desde adentro, con amor y sobre todo con fuerza y eso somos las mujeres, una fuerza inquebrantable”, dijo.

María Eugenia Abreu, “La Voz Rosa de Aragua”

Y es que para esta luchadora la fe es fundamental en la batalla que dan las mujeres y hombres diagnosticados con esta patología, pues es la que los hace no perder la fuerza y enfrentarse, confiando en ellos y en los seres celestiales, quienes les tienen un plan de bienestar.

“Jamás dejé de orar y de mantener la mejor actitud que podía y vivía o vivo actualmente a plenitud, disfrutando cada día con intensidad, amando lo que hago y dando lo mejor de mí, por ser lo que quiero ser, como quiero ser. Eso sí, ayudando desde mis espacios y siendo portavoz de amor, de fe, de lucha y victoria. Todos somos capaces, el secreto está en tener fe y confiar en salir adelante”, expresó.

TOMAR MÁS FUERZA

Siendo así, que la ahora voz Rosa de Aragua explicó que conforme pasaba el tratamiento se iba dando cuenta de los avances y de la recuperación, lo que la hacía tomar más fuerza y demostrarse, tanto a ella misma como a los demás, que “si se puede”.

“Esta guerrera no se dará por vencida; perder un seno me marcó, sabía que el cambio sería radical, ya no tendría mi seno, pero en mi mente decía vivo con un seno o muero con los dos. Verme así no iba a disminuir mi autoestima como mujer”.

María Eugenia Abreu “La Voz Rosa, pocos meses después fue declarada sana. “Mi Dios me sanó, me dio una vida nueva y me dio un hermoso cabello. Después me dio todo lo necesario, para crear la fundación Bendecidas Guerreras de Dios”.

LA LABOR DE LA VOZ ROSA SIGUE

María Eugenia Abreu, a la par de la Fundación Bendecidas Guerreras de Dios, tiene un grupo a través de la red Whatsapp, para ayudar, orientar y apoyar a pacientes oncológicos.

Aunado a esto, la Fundación está avalada por médicos e instituciones públicas y privadas, hospitales, alcaldías, comerciantes y pacientes que han salido airosos de la lucha contra el cáncer de mama.

“Todas ellas son mis ángeles activas, bendecidas para bendecir. Sigo trabajando para hacer realidad muchos proyectos, entre ellos las mejoras en las condiciones de los tratamientos, como quimioterapias y radioterapias, dotación de reactivos y continuar insistiendo en la creación de leyes oncológicas”, puntualizó.

