Aragüeñas orgullosas de logros en el mundo

Como dice el argot popular: “El toque femenino hace todo más bonito” y esta frase queda en evidencia cuando de las venezolanas se habla, ya que son mujeres que se destacan en todos los ámbitos; desde el político, deportivo, hasta el científico e investigativo, dejando no sólo el nombre de su país en alto, sino el sentido de ser “mujer”.

Las mujeres venezolanas son referencia

A la luz de lo expresado, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez aseveró que las damas lideran 184 de los 302 proyectos científicos que financia el Gobierno Nacional, lo que significa que biólogas, químicas y profesoras de varios laboratorios están a la cabeza del 61% de estas investigaciones en la actualidad.

“Contamos con proyectos que tienen que ver con ingeniería biomédica, con el rescate de semillas, con la parte de informática, con enfermedades locales, con nuestras comunidades indígenas, con los saberes ancestrales y la ecología de los saberes”, indicó la Ministra.

De la misma forma, explicó que estos estudios están orientados dependiendo del territorio y tienen un valor propio, “sin tener que mirar a Europa”, pues cree necesario, “descolonizar la ciencia para producir, transformar y plantearse un conocimiento que no dependa de la epistemología de la modernidad occidental”.

Jiménez afirmó que con el financiamiento estatal, el Ejecutivo impulsa una ciencia que responde a los desafíos de la crisis climática y que busca la innovación tecnológica nacional.

“Reivindicar a la mujer en la ciencia y el saber ancestral es responder a la racionalidad de la vida desde la identidad, la verdad, la estética”, agregó.

Entre los proyectos más difundidos por el Ejecutivo Nacional se encuentran el del estudio de robótica en las escuelas y la reparación y ensamblaje en el país de equipos médicos.

Con todo lo informado por la ministra de Ciencia y Tecnología, fueron muchas las victorianas que expresaron su satisfacción por los logros que se están dando en Venezuela y de la mano calificada de mujeres, quienes como ellas toman lo mejor de sí para ofrecerlo a su país, estado, municipio o sector donde hagan vida.

“Realmente me llena de alegría saber que los venezolanos de a poco estamos dando pasos agigantados y me llena aún de más orgullo, que seamos las mujeres que estamos sacando la cara, que estamos demostrando que podemos hacer todo lo que nos propongamos, que si podemos estudiar, que somos buenas en todas las profesiones. De verdad me llena como ciudadana que estemos dejando atrás con trabajo todos los mitos que hay donde las mujeres somos el sexo débil”, expresó Glemys Torres.

Melissa Castellanos, en torno al mismo tema añadió: “Las mujeres y más las venezolanas estamos hechas de roble, de hierro, somos fuertes, luchadoras y eso queda en evidencia con labores como las que están haciendo todas esas mujeres especialistas, científicas e investigadoras, que con sus conocimientos están marcando pauta. Esto nos sirve a todas para tomar el ejemplo y ser nuestra propia competencia, pero tomando como referencia lo que han logrado otras y así también se los inculquemos a nuestras hijas. De esa forma construiremos un mejor país y mundo”.

Para finalizar, Dayana Molina expresó su felicitación y agradecimiento a todas esas mujeres que están dando “la cara” por el país, ya que esos logros no son más que el fruto de su disciplina y compromiso por el estudio y el trabajo, por lo que invitó a todos los ciudadanos, en especial a las mujeres a nutrirse en conocimiento, a seguir sus sueños, educándose y siendo mejor cada día.

