Musk quiere convertir X en un nuevo centro financiero para 2024

Elon Musk nunca deja de inventar nuevos cambios y ahora ha dado a sus empleados un plazo de un año para despedirse de sus cuentas bancarias tradicionales, ya que tiene idea de que X —antes Twitter— se convierta en el epicentro del mundo financiero, gestionando todos los aspectos relacionados con el dinero en la vida de las personas de cara a finales de 2024.

En sus propias palabras, el multimillonario dejó claro que se refiere a algo más grande que simplemente enviar dinero a un amigo: «Cuando digo pagos, en realidad me refiero a toda la vida financiera de alguien. Dinero o valores o lo que sea. Entonces, no es solo enviarle 20 dólares a mi amigo. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria».

Linda Yaccarino, la directora ejecutiva de X, respalda esta visión y considera que se convertirá en una «oportunidad completa» para 2024. Musk espera obtener las licencias necesarias para ofrecer servicios financieros en Estados Unidos en los próximos meses.

X como aplicación multifuncional

Esta ambiciosa iniciativa se alinea con la visión de Musk de convertir a X en una «aplicación para todo», similar a las súper aplicaciones como WeChat en China, que ofrecen todo tipo de servicios, desde compras hasta transporte.

Este no es el primer intento de Elon Musk de convertir a X en un centro financiero. Incluso ha recuperado el nombre de su antiguo banco en línea de la era del auge de las puntocom, X.com, que luego se convirtió en parte de PayPal, afirma ComputerHoy.

El plan original para X.com, escrito en el 2000 por Musk y David Sacks, incluía cuentas de mercado monetario de alto rendimiento, tarjetas de débito, cheques y servicios de préstamos. El objetivo era permitir a los usuarios «enviar dinero a cualquier parte del mundo al instante y en tiempo real», una visión que Musk aún conserva y que quiere finalmente hacer aterrizar en X para 2024/2025.

Sin embargo, esto no va a ser nada sencillo, ya que Musk se enfrenta a grandes desafíos en su búsqueda por cambiar la forma en que las personas gestionan sus finanzas. Convencer a la gente de que necesita una plataforma como X y ganar su confianza para confiar en ella en lo que respecta a su vida financiera no va a ser una tarea fácil.

