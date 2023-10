Exigen mantenimiento en vías del centro de La Victoria

Pobladores y transeúntes del centro de la ciudad de La Victoria, municipio Ribas, específicamente los que transitan por la intersección de las calles Vicentelli y Carabobo, denunciaron que en la actualidad se encuentran padeciendo grandes inconvenientes, a consecuencias del mal funcionamiento de los servicios públicos.

Los conductores hacen maromas para no caer en los cráteres

Denunciaron que el paupérrimo estado en el que se encuentran ambas vías y las fallas en el sistema de alumbrado público, son los problemas con los que más deben lidiar para tener una calidad de vida digna.

Virginia Tortolero, residente de la zona, informó que para el momento las autoridades tienen el conocimiento de todas las calamidades que están pasando, puesto que en más de una oportunidad han solicitado ayuda para solucionarlas, sin embargo, las mismas no han sido atendidas, ya que ningún directivo de la municipalidad, ni de la empresa del Estado, Corpoelec, se han dirigido a la zona a por lo menos conversar con ellos.

DETERIORO EN LAS VIAS

“Somos muchos los que estamos sufriendo las consecuencias de no contar con buenos servicios públicos, ya que no sólo somos los residentes, sino también comerciantes y todo aquel que pase por aquí. Todo a consecuencia del miserable estado que mantienen las vías de acceso, donde hay más huecos que calle y las aceras brillan por su ausencia. Lo que nos obliga a no sólo hacer maromas para no caernos, sino a gastar más de nuestro presupuesto en el arreglo de nuestros vehículos”, manifestó Tortolero.

Asimismo, Carlos Fuenmayor agregó: “Este problema con la vialidad está presente desde siempre, pasan gobiernos y gobiernos; y nadie hace nada pese a que vivimos en el mero centro de la ciudad. Esto que estamos viviendo es una guerra avisada, porque si no se le hace mantenimiento a las calles, el deterioro inminentemente va a llegar, es de lógica; entonces, es imposible pretender que estas calles inexplicablemente las transiten, se mantengan en el tiempo sin ni siquiera un manto de asfalto”.

ALUMBRADO PÚBLICO

Por otro lado, en el sitio también se pudo conocer que éstas no serían las únicas complicaciones, pues el alumbrado público va de mal en peor. “Hay gran cantidad de bombillos quemados y los pocos que están encendidos, pasan así día y noche, porque desde hace más o menos seis meses las fotoceldas se dañaron y quedaron iluminando eternamente o hasta que se quemen y pase a ser ese lugar otra boca de lobo”, aseveró Liliana Hernández.

Tramos de las aceras son casi inexistentes

Entre tanto, los afectados hacen un llamado a las autoridades municipales a que se apersonen a la zona y corroboren lo denunciado, para que de esa manera puedan hacer un enlace con Corpoelec y buscar una solución efectiva y duradera a estas dificultades que no les permite llevar una mejor calidad de vida.

DANIEL MELLADO | elsiglo

MV