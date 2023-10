Luego de una indiscutible victoria con más del 90% de los votos en la primaria del 22 de octubre, María Corina Machado fue proclamada oficialmente por la Comisión Nacional de Primaria como la candidata unitaria de la oposición venezolana, para enfrentar al oficialismo en las elecciones presidenciales de 2024.

El acto de proclamación se llevó a cabo en la ciudad de Caracas y fue transmitido en vivo por distintas plataformas digitales, con el fin de reconocer oficialmente ante el pueblo venezolano el liderazgo de Machado rumbo a la próxima contienda electoral.

“Asumo ante los venezolanos esta responsabilidad. Convoco a todos los venezolanos de bien a unirse a esta enorme causa ciudadana y le doy gracias a Dios todos los días por ser venezolana”, expresó la candidata.

Asimismo, Machado precisó, “a nuestra generación le toca transformar esta tierra arrasada en una tierra llena de gracia” y que para eso tuvieron que integrar equipos en poco tiempo y “asumir el reto con humildad”.

Por otra parte, la líder opositora continuó con un mensaje de unidad, ya que ésta es determinante para lograr un cambio político en el país. “Necesitamos a los mejores, haciendo lo que mejor saben hacer, independientemente de su militancia. Esto es algo sublime que hemos vivido y tenemos que recordar cada momento cuando enfrentemos los obstáculos que están por venir”, continuó diciendo.

LOGRO DEMOCRÁTICO

Por su parte, el presidente de la CNP, Jesús María Casal expresó, “la primaria es un logro democrático, ciudadano, pacífico, constitucional y electoral”, además de insistir en que se alcanzó una alta participación y “con alegría proclamamos la candidatura unitaria y damos paso a una etapa también pacífica y democrática por el bien de Venezuela”.

Representantes de la sociedad civil, sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos que apoyaron este proceso de primaria, estuvieron presentes para respaldar la decisión de los venezolanos que eligieron a María Corina Machado como candidata rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

LA CANDIDATURA DE TODOS LOS FACTORES DEMOCRÁTICOS

En este sentido, Freddy Superlano, abanderado de Voluntad Popular que renunció a la candidatura poco antes de la elección primaria para apoyar la candidatura de Machado, estuvo presente para respaldar la candidatura “de todos los factores democráticos del país”.

Superlano aseguró que allí estuvieron presentes candidatos y políticos ya en procura de ir planeando el trabajo que iniciará en los próximos días en esta nueva etapa para la oposición venezolana.

“La participación del domingo es positiva, nos da gran empuje y también reconforta saber que la ciudadanía está presta para iniciar ese proceso de cambio que Venezuela necesita”, precisó.

Por otra parte, César Pérez Vivas, uno de los primeros en felicitar a Machado luego de su triunfo del domingo y quien le entregó a la candidata unitaria la bandera con la que recorrió el país durante su campaña, para que ahora la acompañe en este proceso que se avecina.

César Pérez Vivas.

“Estoy muy feliz con este evento con el cual culmina el proceso de primaria, que es la proclamación de María Corina como candidata de la unidad y próxima Presidenta de la República. Hemos venido a acompañarla y a celebrar ese éxito ciudadano”, expresó Pérez Vivas.

En este sentido, el político venezolano afirmó que luego de un largo proceso en el que se concretó una elección primaria ante la negativa del presidente Nicolás Maduro de medirse en un referéndum, ha concluido una “jornada ciudadana maravillosa y el pueblo ha dicho que quiere ir a elecciones, Maduro va a tener que contarse”.

“Ellos hacen todos los esfuerzos porque nos salgamos de la ruta, nos provoca, nos ataca a la CNP, atacó a los candidatos, inhabilita; pero nosotros seguimos firmes y esperamos concluir este proceso de manera pacífica, democrática”, precisó.

“EL MIEDO ES LIBRE”

Tamara Adrián, otra de las precandidatas que se midieron en la primaria, comentó que los participantes en este proceso continúan firmes a su palabra, ya que el día que inscribieron sus candidaturas firmaron un acuerdo de apoyar a la persona que quedara electa “y no hay duda, María Corina Machado arrasó, fue un tsunami electoral y ahora nos corresponde brindar todo nuestro apoyo en la medida de las capacidades de cada quien, para lograr ese triunfo que anhelamos todos los venezolanos”.

En cuanto a los señalamientos del Gobierno Nacional que ha catalogado de “mega fraude” este proceso, y el proceso judicial que lleva a cabo el Ministerio Público, Adrián aseguró que esas acciones son sólo un intento de “contrarrestar la realidad a través de la propaganda, para hacer pensar a la gente que ‘lo que viste no existió”.

“El miedo es libre, alrededor de 2.500.000 personas en la calle votando es la peor pesadilla de un régimen autocrático. Más del 10% del padrón electoral es un número extraordinario”, puntualizó Adrián.

“LA OPOSICIÓN TIENE UNA SOLA CANDIDATA”

En cuanto a otros actores de la oposición venezolana que no se sumaron a la primaria y que aspiran también a la presidencia de la República, Delsa Solórzano, otra de las precandidatas en este proceso de elección interna aseguró, “la única candidata de la oposición fue electa el domingo y es María Corina Machado”.

Delsa Solórzano

“Ahora ella tiene la responsabilidad de representar a toda Venezuela, no a un sector de la oposición, no a la Plataforma Unitaria, no a su partido político y ese fue justamente el mensaje de nuestra campaña, cuyo comando se llamó ‘Unidos somos mejores’ porque hay que volver a unir a Venezuela y la candidata que hoy se ha proclamado, es la candidata de todos los venezolanos de bien, de todos aquellos que queremos cambio y eso sólo lo lograremos en unidad”, señaló Solórzano.

Además, la principal representante del partido Encuentro Ciudadano afirmó que lo ocurrido el domingo 22 de octubre es “la evidencia de la Venezuela mayoritaria”, que a pesar de la adversidad, de la persecución y de la crisis, se mantuvo firme en su convicción de ir a expresarse.

“Es evidente que el régimen le tiene miedo al pueblo movilizado, ellos reaccionan siempre de la misma manera: con ataques, con amenazas y con más persecución. No nos pueden hacer sentir que el trabajo está hecho, que el régimen se asustó y ya, entonces eso nos tiene que tomar preparados y unidos”, añadió Solórzano.

Para finalizar la precandidata felicitó a todos los testigos, miembros de mesa, colaboradores, voluntarios, a quienes consideró “unos valientes”, de la misma manera extendió su enhorabuena a todas organizaciones políticas que “nos resteamos” para que hubiera primaria y les recordó a cada uno de ellos que “aun nos queda un camino muy largo por recorrer”.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOSÉ ÁNGEL SÁEZ

YG