Los educadores jubilados y pensionados del estado Aragua continúan en la calle exigiendo al Gobierno soluciones a la grave situación económica que enfrentan, por lo que en esta oportunidad en su lucha por una vida digna, piden que parte del dinero proveniente de la venta petrolera, la comercialización del gas y la minería, sean destinados al sector más vulnerable de la sociedad.

Los manifestantes exigen una pensión digna

En este sentido, los manifestantes esperan que tras el alivio de las sanciones por parte del Gobierno estadounidense, el Ejecutivo tome medidas para mejorar la situación económica de los más de 5 millones de jubilados y pensionados del país, ante la falta de recursos para cubrir sus necesidades básicas, como alimentos y medicinas.

Al respecto, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados del estado Aragua, indicó que de haber recursos, se debe liberar el proceso de discusión de los elementos fundamentales en pro de arreglar la situación económica de quienes forman parte de la administración pública.

“Hablo de los contratos colectivos de la administración pública, que hoy se encuentran congelados, porque supuestamente no hay dinero para satisfacer las necesidades de lo trabajadores”, dijo Aguilar.

AUMENTO SALARIAL

Asimismo, destacó que paralelamente están exigiendo que se inicie un proceso de discusión con las organizaciones sindicales, el aumento salarial para todos los trabajadores, “que lleve implícito el aumento de la pensión miserable que actualmente tenemos los más de 5 millones de trabajadores dependientes del Seguro Social, porque realmente eso en estos momentos no representa nada para nosotros”, condenó.

A su vez, Aguilar reconoció que como gremio ven con muy buenos ojos el alivio de estas sanciones, pues de esta manera el Ejecutivo no tendrá excusas para dar respuesta a todos los pensionados y jubilados que hoy reclaman una vida digna.

“Pedimos que se les cancele de forma inmediata a los 20 mil trabajadores que desde el 15 de enero de 2018 se les congeló arbitrariamente el pago de la pensión a nivel internacional. Ya estamos cansados de que se nos siga maltratando y que sigan utilizando argumentos inválidos como es el de decir que por la sanción no había aumento de salario ni de pensión”, sentenció.

Por su parte, Antonio Toro, representante del Consejo de Jubilados de la UCV-Campus Maracay, afirmó que como uno de los sectores de los trabajadores nacionales más afectados, exigen mejoras que dignifiquen la calidad de vida de todos los jubilados y pensionados públicos del país.

¿QUÉ SE COMPRA CON 130 BS?

“Yo le pregunto al presidente Nicolás Maduro si con 130 bolívares los trabajadores pueden comprar sus medicamentos y comida. Hoy no vivimos dignamente como trabajadores, luego de haber dedicado tantos años a la administración publica”, aseveró.

No obstante, hizo un llamado al Gobierno nacional, ya que no hay sanciones, a que aumente el monto de las pensiones, ya que el pago actual no les alcanza absolutamente para nada, “eso se esfuma, eso no es nada. Debemos recibir un monto justo como debe ser, que paguen por los años de servicios que le dedicamos al país”, instó.

Para finalizar, invitó a cada uno de los jubilados y pensionados del estado Aragua a unirse a la lucha, en cada una de las jornadas de calle, para manifestar por un salario digno que represente al venezolano de manera real y justa.

