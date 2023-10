Farruko dice que su nuevo álbum tendrá otras canciones además de las cristianas

El reguetonero puertorriqueño Farruko prepara un nuevo álbum en el que además de las canciones de corte religioso que acogió desde 2022, incluirá otras en las que mantiene su esencia y el estilo bailable, según dijo en una entrevista.

Farruko prepara nuevo álbum / FOTO CORTESÍA

«Claro que tiene canciones cristianas. Obviamente, no es un secreto que yo sigo a Dios y soy fiel creyente de Jesús. Pero eso no es lo único que va a tener el álbum», aseguró.

Aunque está comprometido con ofrecer una propuesta musical diferente a lo que venía haciendo, quiere mantener su esencia, “pero con un enfoque más limpio y positivo”, explicó.

Su música se centrará en “valores”, será “testimonial” y busca ser de ayuda para muchas personas”, que puedan encontrar inspiración en sus letras, dijo. Lo resumió como canciones con “una muy buena vibra” y describió el disco como “inspirador”.

“Estarán los ritmos que me caracterizan, el estilo bailable, movido, de buenas vibras, de desahogo y sentimentalismo. Este álbum seré yo abriéndome totalmente”, explicó.

Transformación de Farruko

La transformación del artista urbano, de 32 años, se hizo pública en febrero de 2022 cuando en un concierto en Miami pidió perdón a Dios por el contenido de sus temas, en especial “Pepas”, la más exitosa de su carrera.

Este tema, que habla de drogas, sin embargo fue incluida por el expresidente Barack Obama (2009-2017) en su ya famosa lista de sus canciones favoritas de 2021.

En esta nueva etapa, el primer sencillo del nuevo álbum, titulado “Pasa_je_ro”, es una muestra de lo que Carlos Efrén Reyes, su nombre de pila, está por ofrecer.

En la canción, que salió al mercado en junio pasado, el artista canta: “Pero el dinero se acaba, la movie termina. La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar. Gracias a Dios aprendí a valorar. Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar”.

También te puede interesar: Madonna arrancó en Londres su gira mundial con éxitos de cuatro décadas

Además, la producción marca un hito importante en la carrera de Farruko porque se trata de la primera canción que lanza bajo su propio sello, Carbón Amor.

El Siglo con información de EFE

AR