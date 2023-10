El deseo conservacionista de las nuevas generaciones cada día es mayor, a pesar de las condiciones que puedan presentarse, poco a poco se puede apreciar un notable crecimiento de esa población que entendió que es indispensable cuidar todo lo que los rodea.

Para Yépez y su esposa Carmen, lo más valioso es la familia

Fueron muchos los notables estudiosos de la naturaleza y toda su biodiversidad que abrieron el sendero del conocimiento para que hoy sean más los corazones que se unan a esta causa; uno de estos pilares es Gerardo Yépez Tamayo, larense de nacimiento y aragüeño de corazón, quien ha dedicado su vida a la protección de los recursos naturales no sólo del estado Aragua, sino de todo el país y que el día de ayer cumplió 91 años de vida.

Quizás esta generación no conoce su rostro, pero este destacado biólogo conservacionista, ha sido el profesor de todos los venezolanos durante muchos años a través de sus libros, en especial aquel de “Ciencias Biológicas” de primer año de bachillerato, que tantos recuerdos trae de esa época liceísta.

Pero detrás de esas páginas, hay un hombre, una familia, una historia y para honrar su trabajo y entrega en esta fecha especial, el equipo reporteril del diario elsiglo se dirigió hasta su hogar lleno de arte, lleno de naturaleza, de paz y de amor.

Yépez Tamayo es egresado de la Universidad Central de Venezuela y fue profesor de esta casa de estudios, específicamente en la Facultad de Agronomía. Desde 1968-1974 fue director del Instituto de Zoología Agrícola de esa Facultad, además de haber sido fundador y director del “Vivero Integral Biogranja” en Magdaleno.

Es muy importante mencionar que el admirado profesor también tuvo una incursión en la política, convirtiéndose en el primer alcalde para el entonces naciente municipio Mario Briceño Iragorry, siendo además el autor del escudo que hasta hoy lo representa.

El biólogo relató que ha fundado asociaciones relacionadas con la conservación de los recursos naturales en varios estados de Venezuela, como es el caso de la Sociedad Conservacionista Ecologista del estado Aragua y por esa razón recibió un Premio Nacional, sin embargo, aseguró que lo más importante de todo esto es que muchos decidieron seguir su legado.

¿VALIÓ LA PENA?

Con 91 años cumplidos y larga lista de méritos por su labor realizada sólo queda una cosa qué preguntar “¿Valió la pena, profesor, todo lo que hizo?”, a lo que él respondió sin dudar, “claro que valió la pena, no me arrepiento de nada. Hubo cosas duras, incluso amenazas, pero no me arrepiento. Yo creo que el objetivo se logró”.

La familia Yépez Febres ha dedicado su vida a la protección de la biodiversidad en Venezuela

Sin embargo, para Yépez Tamayo, su trabajo más importante en función de esta Sociedad, va más allá de los libros publicados, de las investigaciones y los estudios. “El legado más grande que le haya dejado a Venezuela son mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis 17 bisnietos, todos educados dentro de los parámetros de la conservación, no hay ninguno que sea anticonservacionista; porque aún cuando tú no los formes directamente, ellos saben lo que hacemos, nos siguen y les gusta, que es lo más importante”, señaló.

En cuanto a la conservación, el profesor señaló que Aragua “es un caso especial”, ya que cuenta con el Parque Nacional Henri Pittier, el primero en el país que ha sido el ejemplo a seguir para muchos otros estados. “De tal manera que el estado Aragua es un pionero en la conservación de los recursos naturales y en crear grupos efectivos para esa conservación”, señaló.

Y fue precisamente en Aragua donde decidió establecerse al lado de su esposa y gran aliada Carmen de Yépez y sus hijos, en una casita que parece un pedacito del Henri Pittier, donde se respira paz y armonía, rodeados de plantas y el sonido de la naturaleza.

Sin embargo, recuerda con amor sus raíces, en especial el pueblo de Sanare en el estado Lara que lo vio crecer y admirar su hermosa plaza, construida por un pariente suyo, Pablo Tamayo y que guarda en su corazón de la manera más noble y pura.

Retomando el tema de la conservación, el biólogo precisó que existe un compromiso muy importante en la sociedad y es la preservación de los recursos naturales y por lo tanto, en cada región, a través de los representantes más importantes desde el punto de vista ambiental, deben estar al día en lo que respecta al ambiente y hacer lo posible por ser multiplicadores de ese mensaje.

Pasan los años, y todavía muchas personas acuden a Gerardo Yépez Tamayo para pedir su consejo o su bendición para nuevos proyectos ambientalistas y con toda humildad, como buen profesor, los sigue orientando en sus investigaciones.

“Hay personas que saben mucho de estas cosas, mucho más que yo, porque se han especializado muchísimo en la parte ambiental, pero siguen buscando mi consejo, y yo los oriento”, acotó.

DESEOS DE CUMPLEAÑOS

El día de ayer, para el momento de la edición de esta página, el profesor Yépez, estuvo celebrando sus 91 años de juventudes acumuladas, con la misma sonrisa y la misma calidez de siempre, abrazando los recuerdos, aplaudiendo los logros y enseñando con cada paso, con sus pinzas de jardinería, cuidando sus plantas.

El profesor Gerardo Yépez Tamayo es un ejemplo para los conservacionistas de Venezuela

Sin embargo, su deseo de ver al mundo y a su país convertidos en un lugar mejor, no cesa, así que como deseo de cumpleaños pidió “más entendimiento entre todos los venezolanos, porque me preocupa mucho escuchar unas posiciones muy fuertes contra otras personas dentro del mismo país, cuando todos somos venezolanos”, comentó.

“Por supuesto lo mismo pido para toda Latinoamérica y el mundo, porque el entendimiento en el mundo es una cosa complementaria a la vida, no sólo por una necesidad de sobrevivencia de un determinado país, sino de sobrevivencia de la humanidad”, continuó diciendo.

En cuanto a los jóvenes que ahora tienen en sus manos la potestad de hacer que todo el trabajo que los conservacionistas vienen haciendo durante años no sea en vano, Yépez aseguró que tiene plena confianza en ellos.

“Gracias a Dios, ese deseo de enseñar la conservación, sobre todo en los docentes venezolanos no se ha perdido y todavía tienen mucho que enseñarles y lo hacen con mucho cariño y la gente siente ese amor que manifiestan ellos por Venezuela. La cadena no se puede romper, más bien cada día debe ir ampliando y eso está sucediendo”, finalizó.

EL VALOR DE LA FAMILIA

Al lado de un hombre de ciencia y conciencia, sólo puede haber una gran mujer y ese es el caso de la señora Carmen Febres de Yépez, otra aragüeña de corazón, pero oriunda de los andes venezolanos, específicamente de Táriba, estado Táchira.

Lo que muchos no saben es que la señora Carmen, amante de la pintura y la música, aportó en gran manera a los libros de Yépez Tamayo, ilustrando algunos de ellos, pero también trabajando arduamente a su lado en cada proyecto, sobre todo en el programa “Semáforo 2000”.

“Un día descubrí ese programa, lo estaban pasando en un sitio donde me encontraba y salí corriendo a decirle a Gerardo; luego la Sociedad Conservacionista lo asumió y fue la clave del mensaje de él, porque toca la parte social y la enfoca con toda claridad”, relató Febres.

Febres coincide con su esposo en que la clave de toda esta lucha se centra en la familia. “Sin una familia que se quiera y se respeten, no es posible una sociedad sana, además de esto, hay que pensar en cómo hacer para que tu vida sirva para algo en la comunidad”, concluyó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

