Iris Varela dice que dejó en un 95% la pacificación de las cárceles

La diputada a la Asamblea Nacional electa en 2020, Iris Varela, sostuvo que durante su gestión como Ministra del Sistema Penitenciario dejó en “95% la pacificación de las cárceles”.

En entrevista con Margarita Oropeza para el programa Abriendo Puertas, que transmite Venevisión, Varela aseguró que durante su gestión, que se extendió por 12 años, se logró reducir la violencia en las cárceles, que se originaban por enfrentamientos entre bandas rivales, así como motines y masacres.

«No hay otro país del mundo donde haya un Ministerio que atienda a la población penitenciaria. Aquí hay más de uno que apostaba a que en Tocoron sucediera una masacre» afirmó.

Sobre la primaria de la oposición

Con respecto a la elección primaria de la oposición a realizarse el próximo domingo, Varela señaló que los dirigentes de oposición inhabilitados “están mintiendo a sus electores, ante una elección, no se pueden inscribir”.

«La Oposición no cree en las elecciones» «Ellos han visto un gran negocio en el juego político y en la actuación, con la que han agredido al venezolano», agregó.

Asimismo cuestionó que el bloque opositor no aceptara el apoyo del CNE para garantizar transparencia de primarias. «Debieron ir con el CNE y no como hicieron con una data no autorizada».

elsiglo

MV