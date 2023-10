Vecinos de la calle Negro Primero preocupados por acumulación de basura

Vecinos del barrio Las Flores de Maracay denunciaron que en la calle Negro Primero, específicamente en el puente del río Güey, con frecuencia se acumula gran cantidad de basura.

Piden a las autoridades que busquen una solución para la ubicación de la basura lo más pronto posible. FOTO CORTESÍA

La situación es notoria al transitar por esa arteria vial del municipio Girardot, cuando frecuentemente se observa la acumulación de desperdicios de comida, cauchos, plásticos, muebles viejos y dañados, lo que trae como consecuencia insectos y algunos roedores.

En este contexto, Betty de Jiménez, quien vive a escasos metros de la problemática comunitaria, explicó que los desechos se han ido acumulando desde hace aproximadamente un mes.

No obstante, aseguró que la situación se ha ido agravando desde hace un año, ya que se ha vuelto costumbre ver a ciudadanos que vienen de otras comunidades arrojar basura en ese punto de la ciudad.

“Todo el mundo viene a toda hora sin ninguna vergüenza a tirar la basura allí, estamos cansados de que la calle la usen como el bote de San Vicente”, expresó la vecina.

También te puede interesar: Piden atención para calles de Las Guacamayas en el municipio Ribas

La calle Negro primero se impregna de malos olores

La señora Jiménez afirmó que los hedores y animales rastreros, son las principales molestias que tienen los vecinos, siendo este un potencial foco de enfermedades. “Esto es horrible, también lanzan perros y gatos muertos, de todo lanzan allí”, acotó.

Asimismo, comentó que el camión del aseo no pasa por esa vía, y en su reemplazo circulaban unas motocargas que recogían las bolsas de basura y se la llevaban al vertedero. Sin embargo, precisó que también dejaron de pasar por esa localidad.

Por su parte, Mireya Álamo, quien vive en la calle El Canal cruce con la Negro Primero, manifestó que se ha encargado en llamarle la atención a las personas que arrojan basura en esa parte de la calle, pero por esta iniciativa sólo ha recibido maltratos verbales.

“Si uno le dice a la gente que no echen basura, más echan e insultan a uno”, apuntó la ciudadana.

Recalcó que el camión del aseo no pasa desde hace ocho días, y los trabajadores de este servicio les dijeron que no iban a recoger esos desechos. “Tenemos un mes con esto y no se quieren llevar la basura. Qué vamos hacer con esto, se preguntó Álamo, lamentando esta situación.

Agregó que otros vecinos del barrio Las Flores y La Romana se ven obligados a dejar sus desperdicios en el puente debido a que el aseo no pasa por su casa.

Asimismo, Lucía Orta, quien es líder comunitaria, se mostró preocupada por las consecuencias que pueda traer la acumulación de basura en la comunidad, resaltando que niños y ancianos son los más perjudicados, ya que se pueden enfermar por esta problemática.

Atención muy tardía

Orta explicó que sostuvo una conversación con un concejal de la Cámara Municipal de Girardot, quien le informó que el camión del aseo pasaba por la avenida Constitución dos veces al día y que estaba tratando de solucionar estas inquietudes.

“Le dije del por qué no permite que las personas coloque su basura allá en la Constitución y permite que la coloquen aquí en la calle Negro Primero, donde el aseo no pasa nunca. Además me dijo que está recogiendo los focos, pero esto tiene más de un mes y la gente que viene a tirar basura que son de otras áreas, lo que hacen es insultar a las señoras que tratan de impedir que sigan lanzando los desperdicios”, recalcó.

Del mismo modo, César Brito destacó que en otras avenidas no permiten que coloquen desperdicios en la vía pública. “Porque en la Constitución recogen la basura todos los días. No dejan que echen basura en la Páez y la Miranda, todos vienen a tirarla aquí en la calle Negro Primero”, denunció.

Brito hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a que recojan la basura en la calle Negro Primero, y no permitan que esta arteria vial se convierta en un vertedero. “Alcalde Rafael Morales, por favor encárguese de esta situación personalmente. Esto lo hemos denunciado infinidades de veces, e igualmente las cantidades de huecos que hay en esta zona que tiene años en mal estado. Por favor abóquense por solidaridad, se lo agradecemos mucho en nombre de la comunidad La Romana y barrio Las Flores”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

JAS