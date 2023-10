Talabarterías resisten a la situación económica y la pérdida de las tradiciones

Talabarterías en Villa de Cura resisten ante la situación económica que atraviesa el país y la notable pérdida de costumbres y tradiciones en la región; es por esto que, muchos negocios dedicados a la venta de productos necesarios para cabalgar.

Talabarterías resisten a la situación del económica / FOTOS JOEL ZAPATA



Con el invierno, en otras épocas, subían las ventas de los talabarteros, ya que la faena del cabrestero se intensifica con las lluvias; por otra parte, las fechas emblemáticas como las fiestas patronales, traían consigo a los famosos toros coleados, sin embargo, esta época de oro, ha quedado en el pasado y cada día son más las talabarterías que cierran sus puertas.



En este sentido, Carmelo Mota, encargado de una de estas tiendas, comentó que las ventas han bajado significativamente. “Ya no es lo mismo, ya la gente no anda mucho a caballo, ya no se hacen los toros coleados, no como antes que se decía que las fiestas patronales eran ‘toros y cohetes”.



Por otra parte, Mota afirmó que los talabarteros solo les queda “guapear”, pero a pesar de eso, muchos ya han cerrado sus negocios porque les tocó lidiar con muchas pérdidas. “Son muchos compromisos, hay que pagar un alquiler, los impuestos, los trabajadores, así que toca vender casi sin obtener ganancias, así que los que se vende ya no se repone; ahorita tenemos el 40% de la mercancía con la que usualmente disponíamos”, precisó.

TODOS LOS DÍAS NACE UN CABALLO

Por su parte, José Alberto Mirabal, reconocido talabartero de Villa de Cura afirma que aunque la situación es difícil “hay que luchar”, ya que considera que es una tradición que nunca se perderá porque “todos los días nace un caballo y todos los días aparece un muchacho que quiere ser coleador”.

También te puede interesar: Las ventas de huevos se dispararon en Cagua



Desde los 17 años Mirabal ejecuta esta labor y comenta que en la actualidad, ofrecen buenos precios por productos muy bien elaborados, desde una silla de montar, hasta las mínima correa y herraje, todo hecho de manera artesanal y 100% villacurano.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo