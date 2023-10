Renunciaron dos miembros de la Junta Regional de Primaria en La Guaira

El miembro principal de la Junta Regional de Primaria en La Guaira, Jesús González, el suplente, Julio Gutiérrez, renunciaron este martes a sus cargos al considerar que “las condiciones y garantías electorales no están dadas” para la elección del 22 de octubre.

“Seguimos creyendo en que nuestra amada Venezuela necesita de la voluntad de todos los venezolanos de bien que enrumben al país hacia la transformación social, libertades económicas, pleno derecho a la democracia y la libertad de expresión”, expresaron en un video difundido en redes sociales.

Asimismo, destacaron que al momento de asumir el compromiso lo hicieron “creyendo que sería un proceso incluyente con la participación de toda la Sociedad Civil que aspira un cambio para el país”.

“Después de muchos días de trabajo, reuniones, planificación y entrega para cumplir este compromiso con la ciudadanía. Hoy nos vemos en la necesidad de expresarle al país y al mundo, sobre (este) proceso electoral de la unidad democrática planificado para este 22 de octubre de 2023, que este proceso de elecciones como está planteado no es incluyente y no permite la participación masiva del ciudadano de Venezuela”, agregaron.

Igualmente, advirtieron que “son muchas las personas que no podrán ejercer el derecho al voto” y señalaron que “las condiciones y garantías electorales no están dadas para este proceso, debido a que aún no hay acuerdos claros para el funcionamiento de los centros y mesas electorales”.

