Mariam Habach sorprende con un nuevo proyecto

La modelo, odontóloga y psicóloga venezolana Mariam Habach finalmente habló sobre un nuevo proyecto que la tiene muy entusiasmada. Se trata de una ambiciosa unidad odontológica.

Mariam Habach

“La espera terminó, estoy muy emocionada de compartir con ustedes este proyecto que después de dos años se ve materializado”, escribió en su perfil de Instagram la modelo al presentar la Unidad Odontológica Habach, Odontología Especializada y Radiología.

“Primero, el apoyo incondicional de mis papás; trabajo en equipo al cien por ciento; reuniones; tomas de decisiones importantes; presupuestos por cantidad industriales; noches sin dormir por el miedo de empezar un proyecto e inseguridades que me agobiaban día y noche”, comentó la exmiss.

“Soy creyente que lo que se hace con amor y con honradez siempre da buenos frutos. Tuve un equipo de trabajo admirable que trabajó sin parar hasta lograr lo que la unidad es, por plasmar lo que tenía en mente y llevarlo a un espacio físico; amigos que cuando no creía en mí me dijeron: ‘tú puedes’, ‘confía en ti’; y aquí estoy empezando un nuevo camino que con mucha responsabilidad he tomado la decisión de iniciar”, señaló la modelo larense.

