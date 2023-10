Rueda en Navidad con una moto que te regala elsiglo

El diario elsiglo sigue demostrando su compromiso con la comunidad y en esta oportunidad premiará la fidelidad de los lectores de nuestra edición impresa con una rifa especial de una moto 0 km, modelo Jaguar TR150, para celebrar la Navidad.

Para participar en el sorteo que se realizará el próximo 15 de diciembre en el edificio azul, solamente debes buscar el cupón en la edición impresa de elsiglo, que circula de lunes a sábado; recortarlo y llenarlo con tus datos. Posteriormente deberás depositarlo en el biombo ubicado en nuestra sede en la avenida Bolívar Oeste de Maracay.

Esta rifa es una muestra más del compromiso que tiene el diario elsiglo con sus fieles lectores, en el marco de la celebración de sus 50 años, ya que este tipo de iniciativas no sólo buscan premiarlos, sino también generar un vínculo más cercano entre el periódico y su público.

La moto 0 km es un premio que sin duda alguna alegrará la Navidad de quien resulte el afortunado, quien se unirá a la histórica galería de ganadores de los emblemáticos sorteos de elsiglo.

HABLAN LOS LECTORES

Desde ya los maracayeros han comenzado a visitar nuestra sede con la intención de depositar su cupón en el biombo, en la búsqueda de una oportunidad de llevarse a casa este premio de dos ruedas.

Domingo Blanco

Domingo Blanco afirmó que en esta oportunidad la moto 0 km se irá al municipio Sucre, pues confía que será el ganador, y Dios mediante, se irá a casa con su premio el próximo 15 de diciembre.

“Siempre leo elsiglo y desde que tengo uso de razón he participado en todos sus sorteos. Lamentablemente nunca he ganado, pero este año no será así, yo me llevaré esa moto a mi casa, sería un excelente regalo de Navidad”.

Por su parte, Xiamir Céspedes aplaudió la iniciativa de elsiglo de rifar una moto nueva de paquete, viéndolo como una oportunidad de cambio para quienes participen; “me emocionan las rifas de elsiglo, son icono en nuestra entidad. Soy fiel lectora y siempre participo en los sorteos, espero este año ganar y tener la dicha de pasear en la moto por las calles de la ciudad”, auguró.

Finalmente, Marian Hernández acotó que el diario elsiglo continúa siendo el preferido de los aragüeños por todas las novedades que ofrece, instando a la población a participar en la rifa que prepara el periódico en el marco de sus 50 años de fundación.

“Yo soy lectora desde niña de elsiglo, me gusta mucho la sección de farándula. Me parece genial que sigan con sus rifas, por eso son los preferidos de toda la región”.

Xiamir Céspedes

La fecha del sorteo está cada vez más cerca y la expectativa es cada vez mayor.

¡No pierdas la oportunidad de rodar en Navidad con una moto 0 km gracias al diario elsiglo!

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

MV