Representantes del equipo de gobierno del municipio Girardot ofrecieron información sobre el Plan de Control de Tránsito y Reordenamiento Vial que entrará en vigencia en los próximos días, inmediatamente lo firme el alcalde Rafael Morales.

En ese sentido, entre las competencias que tiene el mandatario local, está la de promover una movilidad integral accesible y segura, además de un eficiente funcionamiento de las distintas actividades urbanas que se desarrollan en la ciudad.

José Quijada, director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía, Erick Beni, Superintendente de Satrim, y el comandante del Instituto Autónomo de la Policía de Girardot, comisario general Carlos Ravenstain, fueron los voceros de este Plan, ofreciendo importantes anuncios para interés general de la población del municipio, en especial, incluso, de visitantes de otras jurisdicciones y entidades.

“Es competencia del poder público municipal, la ingeniería del tránsito y la ordenación para la circulación de vehículos, el control y fiscalización del tránsito de personas y vehículos, así como ejercer las funciones de autoridad urbanística del transporte terrestre”, expuso Quijada al iniciar la conferencia.

“Cumpliendo las instrucciones del alcalde Morales y en cumplimiento de su política de gobierno Girardot Verde, Girardot vanguardista, nos toca presentar nuestro plan de control de tránsito y ordenamiento vial en el municipio Girardot”, precisó, señalando que es público y notorio la cantidad de infracciones de tránsito que se registran a diario en las calles, avenidas y principales vías de la ciudad de Maracay.

“Hemos visto como se incumple flagrantemente la ley de Tránsito y su reglamento, así como las ordenanzas que rigen la materia, por lo tanto vamos a ejecutar unas acciones especiales a fin de lograr un ordenamiento del tránsito y el control del mismo”, acotó.

INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

Destacó qué también es función del municipio, velar por la protección de la integridad del espacio público, entendiéndose aquellas áreas destinadas a la circulación peatonal, circulación vehicular, recreación pública, mobiliario urbano, parques, plazas, zonas verdes, entre otros. “Asimismo una obligación del Ejecutivo Municipal diseñar y aplicar las acciones necesarias y todos los medios eficaces para facilitar la movilidad”, añadió.

Explicó Quijada, que el Plan está enmarcado dentro de cuatro programas básicos. “En principio el control del tránsito. Para ello, el municipio ha comenzado a tomar una serie de acciones en materia de señalización, en materia de marcación, semaforización y señalética; estamos iniciando con un proceso de reordenamiento del tránsito que se basa en la creación, activación o reactivación de corredores viales, zonas de carga y descarga, lugares de estacionamiento permitidos y los obstáculos en la vía”.

– Hay un tercer aspecto que es la educación vial. Entendiendo que se basa en un aprendizaje social, en el cumplimiento de la norma nacional, regional y local, la relación educación vial y desarrollo personal, la promoción al respeto y la tolerancia, y por supuesto, que es una campaña que a veces pensamos que es solamente dirigida al conductor. No, es una campaña que va dirigida al peatón, al conductor, al ciclista, que es una modalidad que estamos implementando ahora en la ciudad, y al motorizado.

8 CORREDORES VIALES

Sobre los corredores viales, Quijada afirmó son 8, “que ya existían en la ciudad de Maracay, pero que se fueron perdiendo”. Ellos son, el de la calle Boyacá, desde la avenida 19 de Abril hasta la Ayacucho; la Av. Santos Michelena, (Ayacucho hasta la calle Brión). La Av. Bolívar (redoma del Obelisco hasta Tapa Tapa, en ambos sentidos); La Av. Miranda, (calle Junín hasta la Av. Ayacucho). La avenida Páez (Av. Ayacucho a la prolongación de la Bermúdez). La calle Mariño (Av. Miranda hasta la 19 de Abril. La calle Soublette (19 de Abril hasta la Miranda). “Y un corredor que no aparece en este mapa, pero que es el de la avenida Los Cedros (calle Mariño a la avenida Fuerzas Aéreas)”, puntualizó.

“Existen todas las medidas correctivas y sancionatorias, que incluye multa, el remolque, alguna influencia en la actividad económica y otras”, enfatizó Quijada.

Dijo en otro orden de ideas, que está prohibido colocar objetos en la calzada como reservar espacio público con fines de economía informal o parqueo de vehículos. “Uno va por cualquier calle de la ciudad y encontramos una serie de sillas, conos, cauchos, tubos, gaveras, ollas”, detalló.

Señaló que de igual manera será regulada la colocación de material publicitario, “llámese iglú, banderilla, muñeco inflable y similares”. “Eso por supuesto va a llevar la debida autorización de la autoridad competente, previo a un análisis de su ubicación”, comentó.

Asimismo, está prohibido el uso de las paradas de transporte público con fines distintos para el cual fueron creadas.

“Las paradas de transporte no son estacionamientos, no son lugares de economía informal, no son lugares de parqueo de vehículos, son para el transporte público”, mencionó.

SUPERVISIÓN DE FONDOS DE COMERCIOS

Por su parte, el Superintendente de Satrim hizo referencia a la supervisión de los diferentes fondos de comercios, asegurando que tienen funcionarios llevando a cabo evaluaciones pertinentes, como en el caso de elementos publicitarios que obstaculizan las aceras y calles. “Hemos efectuado un trabajo de concientización para hacer cumplir las normas y leyes establecidas”, recalcó.

– El alcalde Morales es responsable de todos los planes que por competencia de ley orgánica del Poder Público Municipal le confiere. Desde hace meses trabajando ya en un plan de reorganizar y armonizar. Y esto es parte de ese gran proyecto. Es importante mencionar que la Alcaldía no está negando el derecho al trabajo a nadie que pretenda realizarlo de manera informal. Sólo estamos regularizando para que la actividad que se ejecute, no tenga que ver con el derecho del otro vecino a la ciudad. Eso es importante; todo está normado – complementó.

El comisario Ravenstain, entre tanto abordó el tema sobre la importancia de la educación vial para el cumplimiento de las normas de Tránsito.

“No debemos anteponer nuestros derechos por encima de los demás, debemos trabajar en conjunto para fomentar la educación vial y mantener el orden dentro de la ciudad”, subrayó.

El comandante de PoliGirardot expuso que trabajan los 365 días del año, por lo que no se puede estimar que este Plan se llevará adelante por las cercanías de las fechas decembrinas. “Maracay es muy visitada en el mes de diciembre, el centro se abarrota por completo, por lo que es necesario que todos trabajemos juntos para una ciudad más próspera y segura”, finalizó el funcionario.

