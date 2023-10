Película “Simon” quedó lejos del Óscar y cerca del Goya

La película “Simón”, de Diego Vicentini, considerada como favorita inequívoca para representar a Venezuela en la preselección de los Óscar, vio frustrado este deseo.

La Película venezolana, “Simón”, se quedó sin oportunidad en los Óscar Foto cortesía

La Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC), encargada de realizar esta selección, decidió elegir a otra cinta, La sombra del sol, de Miguel Ángel Ferrer. La decisión motivó una airada protesta de Vicentini, quien en un video, publicado en su cuenta de Instagram, no solamente expresó su decepción y su inconformidad, sino que denunció que hubo irregularidades y favoritismos en el comité encargado de escoger la película por parte de la ANAC.

Según el joven y talentoso realizador, “el comité estaba integrado por personas que no tenían experiencia ni criterio para evaluar las películas”. Y no solamente eso, sino que también algunos miembros eran hostiles a Simón y no quisieron escuchar los argumentos a su favor, mandando a callar abruptamente a los defensores de la taquillera película, que desde su estreno en Venezuela, el pasado 7 de septiembre, ha conseguido la mejor receptividad por parte de crítica y público. Por otra parte, mencionó el conflicto de intereses que significa que el asistente de dirección de la película escogida haya formado parte del jurado.

La polémica

El video de Vicentini causó polémica, especialmente porque no aportó datos concretos, ni mucho menos contundentes, en torno a sus denuncias sobre el proceso de selección de La sombra del sol, a la que mencionaba inicialmente como “la otra película” para escoger, lo que para muchos sonó ciertamente prepotente.

Al respecto, el pasado lunes pidió “sinceras disculpas por el efecto negativo que pudo causar el video de nuestra denuncia (…), pude cuidar más mis palabras. De corazón, les pido disculpas”, dijo. Y aclaró que su denuncia no era un ataque contra La sombra del sol, sino contra la ANAC.

Al momento de escribir esta columna aún no había visto el filme escogido para aspirar a la nominación al Óscar, así que no puedo emitir una opinión. Lo que sí puedo decir es que Simón, de haber sido escogida, hubiese sido una formidable representante de nuestro país. Así como también creo que la tónica de la denuncia de Vicentini debió haber sido mejor fundamentada, que no lo estaba y, ¿por qué no decirlo?, serena.

Creo que la ANAC dejará las cosas como están y La sombra del sol quedará como aspirante por Venezuela a la preselección del rubro internacional del Óscar, mientras Simón tendrá que conformarse con ir a los premios Goya de España, que podría abrirle las puertas de su exhibición en Europa. Lo que desconozco es si tendría chance, o no, de obtener una postulado en otros rubros del premio de la Academia, como el de guión, pues significativo es que de allí hayan pedido el guión de Simón para la colección permanente de su biblioteca. Habrá que ver.

