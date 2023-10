Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), no descarta la posibilidad de postularse como candidato a presidente a los comicios de 2024.

Manuel Rosales no descarta postularse como candidato presidencial por UNT Foto cortesía

En una entrevista con Román Lozinski para el circuito Éxitos, Rosales señaló que si bien UNT se retiró del proceso de las primarias para elegir a un candidato único a las elecciones presidenciales, sigue aspirando a ser presidente de Venezuela en algún momento.

«Todos los venezolanos somos aspirantes a ser presidentes ¿Quién no quiere ser presidente?», respondió al ser cuestionado sobre la posible candidatura.

«Que me haya retirado de la carrera presidencial ahora, no significa que se me quitaron las aspiraciones. Aspiraré hasta el último suspiro de mi vida a ser presidente de Venezuela», continúo.

Sin embargo, aseguró que apoyará al candidato que resulte electo en la primaria, aunque consideró que se debe aglutinar a todas las demás opciones, tales como Benjamín Rausseo y Antonio Ecarri.

«Haré todo lo que tenga que hacer para que esto cambie. Todos somos aspirantes», dijo.

Rosales: El cambio debe ser a través de la política y las elecciones

Rosales afirmó que actualmente solo puede existir un cambio de gobierno a través de la política y las elecciones, por lo que cree que la negociación es necesaria para mejorar las condiciones de cara a los comicios de 2024.

«Si no hay un acuerdo político donde se ceda y se den condiciones mínimas, el gobierno hará las elecciones como mejor las considere», añadió.

Rosales indicó que una negociación conduce a condiciones para las elecciones presidenciales a cambio de que se levanten sanciones. También aclaró que las inhabilitaciones están en la mesa de negociación, al igual que los presos políticos.

«Estuve seis años inhabilitado y preso. Si no se superan las inhabilitaciones, no podemos caer en la trampa de darle una patada a la mesa y llamar a la abstención (…) hay que buscar otras alternativas, con otros candidatos, como ocurrió en Chile y Barinas, y de ahí en adelante, construir la unidad», dijo

Recordó que su partido apoya la candidatura de Henrique Capriles, quien es uno de los tres inhabilitados por la Contraloría General de la República.

elsiglo con información de El Nacional

CJL