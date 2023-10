Osmel Sousa opinó sobre nuevas reglas del Miss Universo

Todo un debate se ha generado alrededor de la nueva regla del Miss Universo que fue anunciada ayer 14 de septiembre. La medida ha sido calificada por algunos como revolucionaria, mientras que otros se han manifestado en contra. Uno de los que no tardó en emitir su punto de vista fue Osmel Sousa, empresario y exdirector del Miss Venezuela, a quien se le conoce como el “Zar de la belleza” venezolana. ¿Qué dijo sobre el concurso de belleza? ¿Y cuál fue la medida que tomaron?

FOTO: CORTESÍA

Nueva regla del Miss Universo

El Miss Universo eliminó el límite de edad para participar en el certamen.

La medida entrará en vigencia a partir del 2024, así lo ha anunciado la organización, que hasta este año tenía por norma que las aspirantes debían tener entre 18 y 28 años cumplidos al 1 de enero del año en que se compita.

Sin embargo, ahora podrán participar todas las mujeres adultas, desde los 18 años.

El anuncio estuvo compartido en sus redes sociales por la actual Miss Universo, R’Bonney Gabriel, quien dijo que la medida permitirá a muchas mujeres poder “cumplir sus sueños” y continuar en el proceso de renovación del concurso.

Asimismo, se informó que la nueva regla también se aplicará a todos los concursos asociados a la organización Miss Universo. “Este cambio se aplicará a todos los concursos de 2024 a nivel mundial. A partir de entonces, todas las mujeres adultas del mundo podrán competir para ser Miss Universo”, dice el comunicado publicado en la cuenta oficial en Instagram. Esta medida supone otro cambio histórico en el reconocido concurso de belleza, desde que fue adquirido en 2022 por la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip. Recordemos que para 2023, podrán participar mujeres casadas, divorciadas, con hijos o embarazadas. Previamente, también se habían hecho algunas modificaciones permitiendo a las mujeres transgénero competir por la corona universal.

¿Qué dijo Osmel Sousa?

Uno de los que salió a opinar sobre la medida del Miss Universo fue Osmel Sousa, conocido como el mejor preparador y entrenador para concursos de belleza del mundo, y destacado sobre todo en Venezuela. Sousa se manifestó por el “alboroto” que se originó a raíz de la noticia.

En su cuenta de Instagram escribió: “Todo está evolucionando y nosotros también debemos hacerlo. Menos mal que yo empecé con este movimiento desde el año pasado, para la belleza no hay edad”.

No hay límite de edad

En ese sentido, amplió su opinión sobre la nueva regla del Miss Universo en un video y aseguró que él ya había puesto en práctica esta medida en uno de sus concursos, incluso antes de que el Miss Universo lo hiciera.

“La gente está alborotada, me han llamado 150 páginas y programas para pedirme mi opinión sobre la historia de que no hay límite de edad para competir en el Miss Universo. Bueno, déjeme decirles que yo no estoy tan lejos de la realidad. Porque fíjese que el año pasado yo hice mi concurso y metí mujeres casadas y transgénero, y ya todo eso se mezcló con el concurso.

Este año, ya hace como cuatro meses, elegí 24 mujeres mayores para hacer un concurso conjuntamente con las jóvenes en esta nueva edición, les dejo una foto para que vean, para que no digan que yo me copié, al contrario”, enfatizó.

También te puede interesar: Ed Sheeran recibió el premio “Brit Billion”

A la publicación de Osmel no faltaron los comentarios sobre la nueva medida del Miss Universo. Las opiniones estuvieron divididas. “O sea que, ¿las abuelas y bisabuelas también pueden concursar? Porque mejor no hacer Miss Universo por categorías. Ejemplo: Señora Universo, Abuela Universo o algo así. Pienso que con el cuento de la inclusión están desvirtuando todo”; “Osmel se adelantó a todo. El verdadero Zar de la belleza”; Me parece bien, así se rompen muchos estigmas respecto a la edad de la mujer, pero para poder competir una mujer tiene que estar en óptimas condiciones (…)”.

Caracas

BD