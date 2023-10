Soledad Bravo develó su estrella en el paseo del Teatro Baralt

En el marco del 140° aniversario del Teatro Baralt de Maracaibo, la artista venezolana de origen español, Soledad Bravo, visitó la ciudad para develar la estrella que la consagra como una gran artista y protagonista de la historia musical en Venezuela.

Emocionada al develar su estrella

Soledad Bravo llegó acompañada de su hija AnaSol, Maiby Palacios, productora del evento y la Embajada Cultural de Maracaibo, a un ameno encuentro con los medios de comunicación que la esperaron pacientemente, pero a su llegada, los periodistas zulianos la ovacionaron.

El primero en recibir este reconocimiento -Estrella en el paseo del Teatro Baralt- fue Gilberto Correa, la segunda Lupita Ferrer, el tercero Enrique León y la cuarta homenajeada fue Soledad Bravo, quien expresó su orgullo, pues no siendo venezolana de nacimiento, pero sí de corazón y vida, es la primera que recibe este galardón con esta condición.

Junto a la trovadora y cantante estuvieron, el Arq. Jesús Lombardi, presidente del Teatro Baralt y a la doctora Elizabeth Miquilena, presidenta de Fundabaralt, quienes expresaron sus palabras de bienvenida y agradecimiento a tan honorable visitante, también los acompañó Maiby Palacios, de la productora Keiko, quienes conjuntamente con el teatro son los organizadores del evento.

Soledad, compartió un rato de tertulia y conversó acerca su primera presentación en el Teatro Baralt que significó mucho para ella, también dijo sentirse emocionada de estar en la sala baja que lleva el nombre de su gran amigo el profesor Sergio Antillano a quien recordó con mucha emoción y sentimiento, comento de sus raíces, que aun cuando nació en España ella se siente con tres vertientes, la española venezolana y la latinoamericana.

OPINAR CANTANDO

La irreverencia de su música es considerada por muchos como canción de protesta, pero ella misma aclaro que su música no se trata de una canción de protesta, se trata de opinar cantando, que es distinto a protestar, “la canción de protesta no pertenece al ámbito venezolano”, nació en los años 60 en los estados unido cuando se protestó contra la guerra de Vietnam.

Soledad, comento que con su música ha querido exaltar a los compositores, poetantes venezolanos y latinoamericanos, aprovecho para dar algunos detalles acerca la presentación que tendrá, el próximo 8 de diciembre, en el marco del 140° aniversario del Teatro Baralt de Maracaibo, contó que traerá un repertorio muy variado, con canciones románticas, del Caribe, tangos, brasileras, joropos y mas, un verdadero recorrido musical por Venezuela y Latinoamérica, destacó que las entradas para este evento serán a beneficio de Fundabaralt.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y 30 álbumes publicados, elogiados por público y la crítica, Soledad Bravo sigue siendo el estandarte de la canción latinoamericana, con un amplio registro musical que va desde el cancionero popular a los cantos sefardíes, pasando por boleros, la nueva trova cubana rancheras e incluso la canción urbana.

LA MÚSICA LE ABRIÓ LAS PUERTAS EN VENEZUELA

“A mi siempre me gusto mucho cantar, y eso me abrió las puertas en este país”, “yo escuchaba a Jorge Negrete, Agustín Lara, Alfredo Sadel, que si Sadel viviera sabría que soy la madrina de uno de sus nietos, igual que Simón Díaz”, dijo con mucho orgullo.

“Deje de ser la trovadora de la guitarra y el cuatro, para cantar otro tipo de música, que me dio como un crecimiento, escuchando a Celia Cruz, e incorporando todas esas cosas a mi canto, al darle rienda suelta a todo tipo de música, eso me abrió un camino para mis posibilidades vocales que estaban en crecimiento en ese momento”, expresó Bravo.

De mis anécdotas comentó, “un día estaba en la casa y estábamos Sergio Antillano y yo, veíamos la publicidad del concierto de Ruben Blades y Willy Colón, que se iban a presentar en el poliedro y después de ahí se me metió en la cabeza hacer un disco con él, yo venia de cantar con la trova y de hacer otras cosas incluso, ya había nacido el disco cefardista que cerró ese ciclo de España que le debía a mis padres.

Cuando Willy me dice que si, llego a Nueva York, me puse a traducir las canciones y se hizo una producción, que es el único disco de esa época que tiene siete canciones, porque todos tenían 10 o 12. Hacer ese trabajo me abrió un mundo diferente en la música, era otro nivel!”.

DELEITÓ A LOS PRESENTES

En el intercambio de preguntas y respuestas con la prensa, Soledad Bravo, aprovechó la oportunidad para deleitar a los presentes, haciendo pequeñas interpretaciones de algunas de sus canciones, incluyendo “Coquivacoa” de Alí Primera, donde logró que los presentes corearan con ella, la emblemática canción dedicada al Lago de Maracaibo. Bravo también manifestó que la gaita que mas le gusta es la “Grey zuliana”.

Durante la rueda la acompañañ Jesús Lombardi presidente del Teatro Baralt y la Elizabeth Miquilena, presidenta de Fundabaralt Soledad Bravo, firmó el Libro de los Visitantes Ilustres del Teatro

Al concluir la rueda de prensa, Soledad Bravo, firmó el Libro de los Visitantes Ilustres del Teatro, donde hizo una dedicatoria especial para el lugar donde una vez se presentó y parte de su mensaje se lo dedico a su buen amigo el Profesor Sergio Antillano

Luego, con la ayuda del Arq. Jesus Lombardi, en presencia de todos los medios de comunicación, develaron la pieza dedicada a la cantante venezolana, quedando así inmortalizada en el el Paseo de las Grandes Estrellas del Teatro Baralt

