Gloria Trevi aclara acusaciones en su contra por defraudación fiscal y lavado de dinero

La cantante mexicana Gloria Trevi fue acusada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de presunta defraudación fiscal y lavado de dinero, según afirmó The Associated Press, con declaraciones de un agente federal que habló en condición de anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones a la prensa. La denuncia fue presentada el 8 de septiembre de 2021, pero la Fiscalía General de la República (FGR) no la hizo pública hasta el 3 de octubre de 2023.

De acuerdo con la publicación en AP, las empresas de Trevi y su esposo, Armando Gómez Martínez, con sede en Texas, Estados Unidos, se utilizan para evadir el pago de impuestos en México. En la denuncia también se acusa a la cantante de presunto lavado de dinero por presuntas operaciones simuladas en sus empresas.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Todos me miran” asegura que pagará todos los impuestos que pueda deber, al tiempo que exhorta a los ciudadanos mexicanos a hacer lo propio con relación al pago de impuestos.

“El día de hoy varios medios de comunicación dieron cuenta de que me ‘buscaba’ la Fiscalía General de la República por una supuesta ‘defraudación fiscal’. Al respecto les informo que hoy al medio día comparecí ante la unidad de Delitos Financieros de la FGR”, expresó Trevi en el comunicado publicado la tarde del martes 3 de octubre.

La cantante indica en el documento que, en efecto, tiene una deuda por impuestos que asciende a 564,000 mil pesos mexicanos, equivalentes a unos 31,284.52 dólares “Esa sería la totalidad del adeudo”, dice Gloria Trevi.

Trevi: Debo pagar impuestos puntualmente

“Yo creo tener un saldo a favor, con la autoridad fiscal mexicana, el SAT, de poco más de un millón de pesos. Estoy con mis abogados viendo opciones legales, pero la idea es aclarar cualquier duda que exista y en su caso, pagar los impuestos que corresponda en México y en cualquier parte del mundo”, recalcó.

Gloria Trevi, además, hace una reflexión sobre el caso y recuerda que se debe pagar impuestos de manera puntual en México, pues el dinero –según explica en el comunicado- ayuda a que la gente menos favorecida tenga acceso a programas sociales, hospitales y a todo tipo de atenciones públicas.

“Cuenten con que se ‘cuadrarán’ cifras y no seremos como otros que incumplen con sus impuestos”, afirmó.

Las acusaciones contra Trevi podrían tener un impacto negativo en su carrera. La cantante ha tenido una exitosa trayectoria musical en las últimas décadas, pero las acusaciones de fraude fiscal y lavado de dinero podrían dañar su imagen pública.

Importante recordar que en el año 2000, a la artista la acuasaron y detuvieron por corrupción de menores, en el famoso caso que involucra al productor Sergio Andrade. Trevi estuvo casi cinco años en prisión, entre Brasil y México, y en el 2004 quedó exonerada de los delitos de rapto y corrupción de menores. Tras esos años retomó su carrera musical en México.

Trevi no es la única celebridad mexicana que acusada de delitos fiscales. En los últimos años, las autoridades investigaron a otras figuras públicas como Juan Gabriel y José José.

Más escándalos de Gloria Trevi



Los escándalos legales persiguen a Gloria Trevi. En otro orden de ideas, la cantante también aclaró con un comunicado en Instagram que no retirará la demanda en contra de TV Azteca.

Trevi reitera que se mantiene firme y “luchando” sobre este caso. “Mientras más me persiguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”, expresó.

“Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar, pese a todas las presiones que puedan poner tanto en mi país, México, como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos”, agrega en el documento.

