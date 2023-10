En los últimos años han surgido muchos grupos, organizaciones y fundaciones que tienen como finalidad ayudar y proteger a los animales, sobre todo aquellos que no tienen un hogar, pero hay historias que definitivamente marcan el corazón de la gente y este es precisamente el caso del Programa Lucas Ramón “Cambiando vidas” en el estado Aragua y que ahora se extiende al estado Nueva Esparta.

Casi una centena de perros recibe alimentos diariamente por parte del programa Lucas Ramón

El programa consiste en alimentar y ayudar a perros en situación de calle y aunque esta iniciativa del señor Fraenkel Escalante, comenzó como un buen hábito personal, el salir a la calle y alimentar a los peluditos más necesitados, su vida dio un giro de 180°.

El sueño del fundador de este programa es poder contar con un refugio en la ciudad de Maracay

Lucas Ramón, el fiel compañero de Escalante, un poodle de cinco años de edad, no resistió a la leucemia que padecía, pese a todo el esfuerzo de su dueño y de muchas personas en las redes sociales que hicieron viral este caso, tanto así que se estaba planificando su traslado hasta Alemania para recibir un transplante de médula, pero el tiempo no le alcanzó y partió al cielo de las mascotas dejando a muchos corazones conmovidos, siendo tendencia durante toda una semana en las plataformas digitales.

REFUGIO PARA ANIMALES

El impulso que le dio este ángel peludito al programa que hoy lleva su nombre, fue tan grande que pasaron de alimentar a 15 perros diarios a proporcionarle alimentos de calidad a más de 90 peluditos al día, tomando en cuenta no sólo los que están en las calles, sino a aquellos que tiene una familia de escasos recursos y ahora, incluso cuentan con una sede y personal activo en Margarita para realizar este tipo de trabajo.

Programa Lucas Ramón no sólo beneficia a los perros de la calle, sino aquellos que tienen familias de escasos recursos

Pero para Escalante esto no es suficiente, ya que comentó que su sueño es construir un refugio para animales de la calle, además de ofrecer servicios de recuperación y esterilización gratuitos para ayudar a controlar la sobrepoblación de animales.

LA PANDEMIA

El fundador de este programa relató que desde hace muchos años realiza este tipo de acciones con sus propios recursos, pero luego vino la pandemia y la situación de los animales de la calle empeoró y le tocó tomar acciones más contundentes, porque la crisis también golpeó su economía y no tenía la capacidad de seguir alimentando la cantidad de animales que habitualmente alimentaba.

“Un día publiqué por Twitter (ahora X) algo que me había sucedido, dije que había una manadita como de 15 perritos y yo llevaba comida nada más para doce, así que quedaron tres sin comer y comenté que sentía que con su mirada me decían ‘¿y la mía?, yo también tengo hambre’ inmediatamente, mucha gente comenzó a preguntarme cómo podían aportar, pero fueron tantas las personas que me lo pidieron que comencé a recibir algunos recursos y como resultado de esto, hoy (ayer), por ejemplo, le di de comer a 92 animalitos”, contó Escalante.

Asimismo, este proteccionista aseguró que jamás hubiese imaginado que iba a tener tanto alcance. “Es algo tan increíble que todavía me siento impresionado de la forma como viene creciendo el programa Lucas Ramos”, expresó.

SEDE EN MARGARITA

Además de todo esto, ahora el programa se salió de los límites del estado Aragua y ahora cuenta con una sede en el estado Nueva Esparta, cosa que Escalante se lo atribuye al Todopoderoso en los cielos que “puso su mano sobre este proyecto”.

“Yo llego a Margarita porque una seguidora me ofreció una propiedad para fundar mi propio refugio o un lugar donde yo pueda llevar a un perrito enfermo o malherido y por eso no dudé. Sin embargo, la propiedad lastimosamente estaba bastante alejada de la población y había que invertir muchísimo dinero para que comenzara a funcionar, pero aprovechando mi visita, propuse organizar una jornada de esterilización y así fue, ahora tengo un equipo allá que hacen dos días de alimentación semanal y una vez al mes realizamos una jornada de esterilización masiva”, explicó.

El legado de Lucas Ramón sigue favoreciendo a cientos de perritos que no tienen un hogar

Además de esto, comentó que en la isla cuentan con un programa de quimioterapias para los perritos que la necesiten y todos los viernes recibe su tratamiento de forma gratuita.

Asimismo, Escalante afirmó que no ha logrado concretar este tipo de proyectos en Maracay, debido a la estructura de costo, ya que asegura que con el dinero que se necesita para esterilizar a un canino en Aragua, en Margarita esteriliza a cinco.

También te puede interesar: Festival “En tiempos de Mariposas y polillas” fusiona el arte y la ciencia

“Cuando consiga un equipo de profesionales dispuestos a hacer esta labor social a un costo asequible, además de todos los insumos que se necesitan para esto, comenzaremos las jornadas de esterilización masiva aquí también”, continuó diciendo.

NO CUENTA CON PATROCINIO

Los perros siguen siendo el mejor amigo del hombre y por lo tanto deben ser tratados con respeto y amor

Es importante mencionar que el programa Lucas Ramón hasta los momentos no cuenta con el patrocinio de ninguna empresa ni organización, a excepción de una empresa de viajes que le regala el pasaje a Margarita cada vez que tiene una jornada allá.

Adicional a esto, la organización se sostiene sólo con el aporte de los seguidores que hasta el momento han permanecido fieles a esta causa. “Hay semanas que estoy tranquilo porque hay fondos suficientes, pero otras en las que de verdad me veo en la imperiosa necesidad de pedir porque se me acaban los alimentos, porque la estructura de costos de ambos estados, si no me equivoco, está entre los 1.500 dólares y 2.000 dólares mensuales, para poder abarcar y atender todo lo que estamos haciendo”, añadió.

UN REFUGIO PARA MARACAY

Al igual que muchos proteccionistas, Escalante sueña con que en su ciudad exista un refugio, pero afirma que ese es un sueño que desea hacer realidad, su “meta final”. “Yo no quiero un depósito de animales, sino un espacio destinado a la recuperación de los peluditos que están en situación de calle y que debe tener distintas áreas, una para recibir atención médica inmediata, además de la debida desparasitación y vacunación, otra para lo referente al aseo y peluquería y otra para realizar la esterilización y luego de esto puedan ser adoptados”, acotó.

En cuanto a los perros de avanzada edad que por lo general no suelen ser adoptados, el refugio debe ser un espacio donde este pueda hacer vida hasta que llegue su momento de partir.

Por otra parte, Escalante también desea que desde ese mismo espacio de ensueño pueda tener un área quirúrgica donde se pueda garantizar la esterilización gratuita diariamente.

“Se acordará de mí, voy a lograr ese espacio y que la gente pudiente o no pudiente vaya a esterilizar a su animalito, porque la prioridad son ellos. Cortar ya de una vez la cadena de reproducción, porque estamos sobrepoblados a nivel nacional”, añadió el director del programa.

Para finalizar, Escalante le dio la primicia al diario elsiglo de que consolidaron un espacio para el tan esperado hogar temporal del programa Lucas Ramón “Cambiando vidas” en la ciudad de Maracay, así que muy pronto, a través de esta página temática “Rabito’s” estaremos conociendo a fondo estos espacios.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

MV