Falleció el exlanzador de Medias Rojas, Tim Wakefield

El mundo del beisbol se encuentra de luto luego de confirmarse el lamentable fallecimiento del icónico lanzador de los Medias Rojas de Boston, Tim Wakefield, a sus 57 años.

El serpentinero fue uno de los encargados de aportar en el desempeño de la organización para que los patirojos se convirtieran en los campeones de la Serie Mundial de 2004 para romper así el maleficio del club.

La información sobre su deceso la dio a conocer el equipo de boston a través de un comunicado compartido en su cuenta de la red social Twitter.

“Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de Tim Wakefield. Nuestro más profundo amor y pensamientos están con Stacy, Trevor, Brianna y la familia Wakefield”, dijo el equipo.

“Wake encarnaba la verdadera bondad; un esposo, padre y compañero de equipo devoto, un locutor querido y el líder comunitario por excelencia. Dio mucho al juego y a toda la nación de los Red Sox”, agrega el comunicado.

