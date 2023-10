Aguas servidas fluyen como “lava” en el barrio Francisco de Miranda

Dos años aproximadamente, los vecinos de los sectores 3 y La Lagunita del barrio Francisco de Miranda vienen padeciendo un grave problema con el desbordamiento de aguas servidas, panorama que a simple vista se puede apreciar en la calle San Rafael.

Calle San Rafael del barrio Francisco de Miranda en el municipio Linares Alcántara

En esa zona, jurisdicción del municipio Francisco Linares Alcántara, reside una gran cantidad de personas humildes, entre ellos, niñas, niños, adolescente y adultos mayores, que son los más afectados por lo que viven cotidianamente.

“La mi…a no se para, eso es todos los días y a cada hora. Eso es algo que estamos viviendo desde hace tiempo, no es nuevo”, señaló un vecino, que al ver al equipo del diario elsiglo que había llegado al sitio dijo “alguien se digna a venir para acá, porque las aguas servidas fluyen como lava, esto en cualquier momento provoca una epidemia”.

El hombre no se quiso identificar, argumentando que desde la Alcaldía lo marcarán y no podrá tener los beneficios sociales, como la bolsa y el gas.

Pero, la señora Juana de Cortez aseguró, “hay que perder el miedo”, expresó que han denunciado el caso haciendo uso de todos los canales regulares, pero agregó: “lamentablemente no han dado con la solución debida”.

Desbordamiento de aguas servidas

La mujer precisó que plantearon la situación a la Alcaldía de Linares Alcántara y que ellos realizaron unos trabajos, que sirvieron “por unos días, porque luego se desbordaron todas esas aguas”.

“Ellos en la Alcaldía están al tanto de todo, pero no pueden hacer nada, porque el problema es fuerte, ya que hasta aquí, hasta esta calle, baja mucho agua que se acumula aquí y aquí es donde revienta”, comentó.

Precisó que le hicieron un bypass, “pero solamente aguantó por unos días. Eso no hubo forma de trancar esas aguas, porque eso viene de otras zonas de Santa Rita, 18 de Mayo, hasta del centro porque la tubería es grande”.

“Las aguas salen por todos lados… es una locura”, denunciaron

“Es algo de fuerza mayor, por lo que debemos esperar para que desde Caracas, con todas sus maquinarias necesarias, para que rompan esas calles, porque si las rompen así, nos ahogamos todos”, añadió.

Más de 26 denuncias

La señora Juana indicó que el caso llegó a Caracas por la página VenAPP, “y enviaron una comisión de allá. Los que se apersonaron inspeccionaron y confirmaron la seriedad de este asunto”.

Detalló la vecina, que a través de esa aplicación del Gobierno Nacional, ya habían 26 denuncias sobre este problema. “Desde esta calle San Rafael los caminamos hasta el callejón Río Arauca, y vieron toda esta situación. Ahora estamos esperando la respuesta de parte de ellos”, añadió.

Por su parte, la señora Judith Navarro, una de las afectadas del S/3 notificó que prácticamente duerme entre aguas servidas que anegan su vivienda.

“Todos los días hay que lavar las pocetas, porque eso se pone negro y para evitar por supuesto infecciones”, describió.

También te puede interesar: En Renacer de Dios llevan 14 años carentes de servicios públicos

Los niños son quienes primero se enferman, dijo la dama, enfatizando que muchas personas han presentado “sarna”.

“Los olores que salen por todos lados no es fácil, esto no se aguanta, por lo que pedimos nos ayuden de una vez por todas, esto no se aguanta más”, exclamó.

Narró que teme estacionar su vehículo frente a la casa, porque considera que en cualquier momento la capa asfáltica va a ceder y “se va a abrir un hueco tragacarros”.

HBRI. | elsiglo

BD