“El Miggy icónico” Historias sobre Cabrera de sus compañeros

Miguel Cabrera se retirará como jugador de las Mayores al final de la temporada ocupando el 16to lugar en la historia en hits de por vida y en el Top 15 en dobles, extrabases y carreras impulsadas. Sus compañeros cariñosamente relatan historias de la carrera de Cabrera, mejor conocido como “El Miggy icónico”.

Historias de Cabrera contada por sus compañeros / FOTO CORTESÍA

También ingresó en el Top 25 en cuadrangulares al empatar a Mel Ott con 511. Además, se marchará luego de pasar los últimos años de su carrera en un equipo que se reconstruyó con un núcleo de jóvenes jugadores a su alrededor, jugadores que maduraron viendo sus mejores años como Tigre.



Ha sido fascinante seguir el contraste, especialmente porque Cabrera ha atravesado su última temporada en las Grandes Ligas siendo celebrado por una carrera de 21 años – casi la misma edad de algunos de sus compañeros de equipo. Pero también ha sacado a relucir otro lado de Miggy que no hubiese podido suceder en ningún otro lugar.



“Bromeo con él; toda mi carrera he jugado con él, y apenas es como el 20 por ciento de su carrera”, dijo Tarik Skubal. “Es algo muy especial, hombre. Nunca daré por sentado estar alrededor de ese hombre”.



Hace dos años, cuando Cabrera se acercaba a los 500 cuadrangulares en su carrera, se hizo público una selección de historias sobre Miggy de sus contemporáneos. Ahora que llegó su último juego, aquí están algunas de las mejores historias sobre Miggy de compañeros de equipo actuales que han estado junto con él en su viaje hacia la historia en los últimos años. Para algunos, son hitos. Para otros, son pequeñas conversaciones en el camino:

Eduardo Rodríguez

“Tengo demasiadas historias. Conozco a Miggy desde que tengo 14 años. Diría que el hit número 3.000 fue mi momento más grande en persona con él. Nada se compara con eso. Hemos vivido muchas cosas juntos. Pero ese número 3.000 fue un momento bien especial que voy a llevar conmigo por mucho tiempo”.



“Diría que mi mejor recuerdo de Miggy fue el Día Inaugural del 2021, cuadrangular por el lado contrario ante Shane Bieber en la nieve. Él se desliza en la segunda base porque no sabe que es jonrón. Yo no podía determinar si lo era; me sorprendió el hecho de que estuviéramos jugando. No sé como ve la pelota blanca con toda la nieve cayendo. Se necesita de alguien de ese calibre para hacerlo.



“Es como ese Miggy divertido. Eso es el Miggy icónico para mí. Muchos de mis momentos más geniales, los mejores momentos en el béisbol, son de sus logros. Ha habido mucha historia que he tenido la oportunidad de presenciar y de ser parte, lo cual es verdaderamente especial para mí.”

Akil Baddoo

“Algo que me encantó fue cuando hablamos de los mejores 10 bateadores de todos los tiempos. Me gustó donde se coloca, teniendo esa conversación de, ‘O, creo que este muchacho es mejor. Probablemente me pongo en el quinto lugar entre los mejores bateadores derechos. Tendría a Hank Aaron o Willie Mays por delante de mí, probablemente el dominicano Albert Pujols, y luego estoy yo ahí’. Eso es una locura; todos esos nombres que está mencionando, Salones de la Fama en su primera boleta y él está ahí mismo con ellos. Disfruto esas conversaciones”.

Spencer Torkelson

“Hay muchas historias sobre Miguel. Pero el año pasado, al principio de la temporada, no me iba bien. Definitivamente, estaba teniendo problemas con mi confianza, y me preguntaba, ‘¿Merezco estar en esta liga?” Definitivamente, fue difícil. Y Miggy, por lo menos una vez por semana se me acercaba y me decía, ‘eres bueno. Llevo 20 años en esta liga. Lo he visto. Vas a estar bien. Te va a ir de maravilla. Confía. Créelo’. Y al mismo tiempo, pensaba, ‘No sé’. Pero el simplemente hecho de que me dijera una vez por semana por dos meses, ‘hombre, eres bueno, te lo prometo. Tu swing es bueno. Todo es bueno’.



“Simplemente escuchar eso de él, creo que, con el tiempo, comenzó a creer como, ‘Miggy no me mentiría diciendo algo así’. Creyó en mí y me recordó cuando estaba en mi punto más bajo que todo iba a salir bien”.

Kerry Carpenter

“Para mí, lo mejor de Miggy fue siendo yo novato, tres o cuatro semanas después de comenzar mi carrera en Grandes Ligas. Di un jonrón, rondado la tercera base, y Miggy tenía una gran sonrisa en su rostro. Me chocó la mano antes de que pisara el plato y me di cuenta: Esto es real. Me acaba de chocar la mano alguien a quien me encantaba ver de pequeño, ver videos de sus mejores momentos y tratar de imitar su swing”.

Zack Short

“Obviamente, he subido y bajado varias veces en los últimos tres años. Cada vez que llego al equipo grande, se me acerca con una gran sonrisa para hablarme. Cuando alguien así te da la bienvenida, broma o no, es especial. Incluso este año, subí y me dijo, ‘¡Llegó Shorty, nos salvamos!’ Obviamente era un chiste, pero significa mucho cuando él hace el esfuerzo para darte la bienvenida, cada vez, siempre.



“Incluso ahora, está tan ocupado. Si tienes un buen partido, si te va mal, te dice algo. Y eso ha significado bastante para mí en los últimos tres años, que se esfuerza, no sólo conmigo, sino que mucha gente en este clubhouse se siente muy especial. Podría fácilmente quedarse en su caparazón, pero ese no es el caso y eso lo valoramos. Así recordaré a Miggy, con una sonrisa y como un gran oso peluche, una inmensa persona”.

Zach McKinstry

“Esa primera serie de la campaña en Tampa Bay entró a una de las reuniones de los bateadores. Creo que todo el equipo estaba algo estresado, tenso. Yo acababa de llegar en un cambio, un poco tenso. Llegó casi gritándoles a todos, divirtiéndose. Siempre está relajado; se sintió como si hubiera bajado a todo el equipo a su nivel y nos ayudó a relajarnos. Es maravilloso que estemos aquí. Pero estamos aquí por algo. Vamos a competir. No lo dijo así, pero nos pudo relajar. Fue genial, y exactamente esa es la clase de persona que es”.



“Una de mis historias favoritas de Miguel en mis tres años es en los Entrenamientos de Primavera contra Pittsburgh, viajando a Bradenton. Dije, ‘Miguel, tenemos tres partidos seguidos en la ruta. No te sentarás por tres días. ¿A cuál de esas ciudades quieres ir? Me respondió, ‘Dime tú’. Le indiqué Bradenton y me dijo, ‘No hay problema’.

“Entonces, cuando llegamos y se bajó del bus, mirando casi asombrado todo el estadio, expresó, ‘tengo 18 años en las Grandes Ligas. Nunca había conocido Bradenton’. Fue la primera vez que había estado en Bradenton”.

Jim Leyland

“Creo que no hay ninguna duda, él va a quedar como uno de los mejores jugadores ofensivos en la historia del béisbol, eso resume muy bien su carrera. Mostró una fuerza hacia su banda contraria que yo nunca había visto”.



“Su temporada del 2012 es la mejor temporada que yo haya visto en el béisbol. Amo a Miggy, tenemos una gran relación. Le deseo lo mejor. Como persona, sencillamente es un hombre divertido, disfruta mucho jugando pelota. No te voy a mentir, me sorprendió un poco la primera vez que lo vi. Cuando llegó a Detroit me sorprendió lo simple de su swing, y cuán lejos llevaba la bola. Hacía swing como un chico pequeño, pero las bateaba como un muchacho grande. Me sorprendió el poco esfuerzo que ejercía en su swing”.



“La gente de Venezuela sabe que tienen a uno de los mejores jugadores de béisbol en la historia. Miguel los aprecia también. Su país lo ama y él los ama también”.

