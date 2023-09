Este miércoles, Joy, Arte & Decoración inició la Navidad con el lanzamiento de su colección 2023 Érase una vez, inspirada en los tradicionales cuentos y películas de Navidad que mantienen el espíritu navideño vivo año tras año y que deja al descubierto el color bronce como la tendencia en la decoración de este año.

Y justamente, para Jesús Font de Joy, Arte & Decoración, esta idea de recrear cuentos nace de la ilusión de “traer otra vez esa tradición que tenemos toda la gente mayor porque los chamos hoy en día no tienen esa tradición de ver películas de Navidad. Nuestra invitación es a crear momentos únicos, especiales, inspirados en esos cuentos de Navidad que nos alegraron nuestra infancia y nos marcaron de alguna manera porque hoy en día pensamos en Navidad cuando pensamos en niño y nos llevan a esas historias”.

El edificio Joy en Altamira, fue el lugar donde ocurrió la magia. Ambientado con una decoración nevada similar al Polo Norte, bambalinas gigantes y lágrimas de cristal colgado que generaron una sensación de estar entre cristales de hielo como las espigas o los deslumbrantes copos de nieve. Todo un conjunto que forma parte de la propuesta disponible en Joy Arte & Decoración.

La noche en Joy fue amenizada con un concierto de Navidad con la impactante producción de Juan Miguel Henriques y bajo la prodigiosa batuta de Elisa Vegas, quien dirigió la inauguración de Érase una vez a través de un recorrido musical por temas como: Silent Night, All I Want for Christmas is You, Have Yourself a Marry Little Christmas de Frank Sinatra y el popularizado tema Feliz Navidad de José Feliciano, el cual se ha convertido para los venezolanos en un himno de estas fiestas.

Mientras estos temas despertaban el ánimo de los asistentes, Joy Arte & Decoración levantó el telón y reveló, por primera vez, en la tienda cuatro vitrinas de ensueño, donde se disponen las decoraciones navideñas de la tendencia 2023. Entre ellas, un refrescante jardín, divido por un camino a través del cual se puede adentrar en el recorrido de las primeras páginas del libro de esta Navidad 2023.

Los asistentes entraron a través de un túnel en forma de libro que reveló en primer plano un magnífico árbol frondoso, decorado con el color bronce de la temporada y combinado con muchas texturas y marrones, figuras de renos e incluso delicadas flores en animal print que recrearon el espacio hogareño de una típica biblioteca londinense.

Las Navidades de Joy, Arte & Decoración, según explica Jesús Font, cuentan con un equipo de diseñadores exclusivo de Joy que han permitido crear esta tendencia de colores bronce, basado en la línea estética del diseño interior de los hogares, pues, señala: “Ya la decoración de interiores ha pasado un poco de las tonalidades grises a las tonalidades tierra hasta los colores brillantes y, por eso, en Joy creamos un concepto de colores mate, con mucha textura y el color bronce. A este toque de brillo que te da el cristal y el bronce, junto a esos tonos opacos, vas a poder resaltar y lograr una decoración única. Es un tema de que invitamos a crear porque de eso se trata la magia de Joy, que todos podamos inspirarnos y crear juntos esa Navidad”.

Nuevamente, Joy se destaca por ser la primera tienda del país en tendencia y decoración navideña con su selecta colección de árboles de Navidad. Este año presenta un estilo con árboles frondosos, con muchos niveles y espacios vacíos adentro que permitan resaltar su decoración. Este árbol viene en dos tonalidades: verde y en un verde azulado grisáceo con las luces incluidas con certificación UL de Estados Unidos, la cual asegura duración de las luces de hasta 10 años.

Joy Arte & Decoración es cómplice del entusiasmo y las ganas de compartir. Es por esto por lo que creó espacios que guían a todos los amantes de Joy a vivir una experiencia única, capaz incluso de utilizar tonos oscuros, como el negro, en la creación del espacio ideal.

Sin duda, Joy, Arte & Decoración es la remembranza de la infancia, de las tradiciones y la familia.

elsiglo

MV