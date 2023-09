Piqué concede su primera entrevista tras separación de Shakira

El exfutbolista Gerard Piqué dará una entrevista a Joaquín Sánchez, conductor del programa El Novato. La conversación será la primera que el catalán concederá a un medio de comunicación y se espera que aborde no solo temas laborales sino también personales.

El programa, que es transmitido por la cadena de televisión abierta de España Antena 3, es famoso porque Sánchez logra que sus invitados se sinceren ante las cámaras, lo que supone que Piqué tomará esta oportunidad para develar cómo ha vivido la separación de la cantante colombiana Shakira, la relación con sus hijos y su controversial romance con Clara Chía.

Según medios españoles, Piqué ha tenido desde 2022 varias propuestas de entrevistas, pero las ha rechazado todas. Se desconoce si esta es una estrategia que el miembro de la Kings League para lavar su imagen.

Hasta los momentos se desconoce la fecha en la que la entrevista saldrá al aire. Sin embargo, se sabe que en la misma estará su compañero Ibai Llanos, socio de Piqué en la Kings of League, así como también compartirá el momento con Clara Chía Martí.

Piqué reacciona a El Jefe

Esta semana, la cantante colombiana debutó en el regional mexicano de la mano de Fuerza Regida para lanzar El Jefe, una canción que aborda la explotación laboral, las personas que asumen actitudes arrogantes cuando realmente no son exitosos, y cómo se aspira a ser exitoso y ser su propio jefe.

No obstante, en esta nueva pieza Shakira hace dos declaraciones vinculadas a Pique: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura” y “Lili Melgar… para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”.

La dedicatoria está dirigida a la niñera de los hijos de Shakira y Gerard, quien presuntamente descubrió la infidelidad y se lo contó a la barranquillera. Según se rumora en redes, Piqué despidió a la mujer sin pago adicional por la acción; pero Shakira la contrató para que se fuera con ella a Miami.

Tras el estreno y el impacto la canción, el catalán abrió un canal de Whatsapp en el que aseveró: “A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va poder conmigo”.

