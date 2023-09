Ligia Petit compartió lo difícil de su embarazo

Ligia Petit pasó un susto con su embarazo. La actriz venezolana, quien acostumbra a documentar todo lo relacionado con su maternidad, contó lo que vivió al percatarse que su bebé Garén no estaba dando movimientos.

FOTO: CORTESÍA

“Salimos del perinatólogo que por lo general son citas de 20 minutos y duramos tres horas y media. Pasamos un susto. Lloré mucho, pero está todo bien. Empezamos muy bien midiendo al bebé, pesándolo y todo bien. Ellos llega un momento que no sé a que semana, que empiezan a hacer unos ejercicios de respiración que lo ven en el eco para saber el desarrollo de sus pulmones”, comenzó Petit a contar lo que vivió en una de sus historias de Instagram.

“Resulta que cuando la persona que hace el eco va a ver lo de los pulmones no hay movimiento. Ella me dice que tiene que dejar pasar 30 minutos para ver el movimiento.

En esos 30 minutos me cambié de lado, me volteé, entre otros movimientos para ver si el bebé reaccionaba”, agregó.

“Fue horrible”

“Finalmente, pasaron más de 30 minutos y no se movió. En ese momento la chica me dice que esperara que tenía que hablar con la doctora para ver qué vamos a hacer.

Cuando esa mujer salió a buscar a la doctora, que además tardó como 20 minutos en volver, yo me puse a llorar, a orar”, continuó relatando sus minutos de angustia.

Asimismo, la venezolana señaló que fueron los momentos más horribles, pero que no dejó de tener fe y orar. “Fue horrible. Cuando vuelve sin la doctora me dice que tenía que pasarme a otra máquina. Cuando estamos esperando que tengo un aparato me doy cuenta que el bebé le dio hipo”, recordó.

Como se recordará, la actriz, de 41 años, enfrentó problemas para poder quedar embarazada.

“Todo está bien”

“Pasado el rato llega la doctora con el electrocardiograma y lo revisa y dice que estaba bien. En ese tiempo tenía que evaluar otras cosas y dijo que fue satisfactorio para la evaluación”, señaló.

Al saber que todo estaba bien, la actriz de “Mi negra consentida” se sintió más tranquila, pero para asegurarse fue a otro sitio con su esposo para verificar que Garén estaba en perfectas condiciones.

“De ahí nos fuimos a babyselfie y allí hizo los movimientos. Daniel (médico) me dice que ‘seguramente lo agarraron dormido y si está durmiendo él no hará esos ejercicios de respiración'”.

“Maleta en puerta”

Ligia Petit también recordó que preguntó qué tenía que hacer si algo inesperado hubiese pasado. “Le pregunté qué hubiese pasado si tenía que inyectarle los pulmones y me dijo que ya estaba en término. ‘A partir de hoy usted con la maleta en la puerta’. Ya cualquier cosa que se vea es para sacar al baby porque ya está desarrollado y eso me tranquilizó”.

La criolla este sábado 16 de septiembre llegó a la semana 37 de embarazo. “Quédate tranquila. Daniel siempre me tranquiliza y bueno está gordo, cachetón, nadando en su líquido amniótico. Pasé unas horas horribles, sentía que se me iba la vida”, aseguró.

“Valoro cada momento”

Y después del susto que pasó Ligia Petit valora todo lo que pasa con su hijo. “Hoy comparto este video que me tomó Ale mientras yo le cantaba a mi bebé, hace unas semanas atrás (no sabía que me estaba grabando) pero lo especial de esto, es que ayer después del susto que pasamos (todo está en mis historias y las imágenes en las historias de @alejandrorozo)”, expresó.

Y agregó: “Valoro cada momento que he vivido de mi barriga, todo lo que hemos pasado en estos ya casi nueve meses… cada patadita de mi bb, cada movimiento, valoro hasta cada malestar que he tenido, incluso en este momento donde ya casi ni duermo. Lo valoro todo TODO. Eres mi milagro, te cantaré, arrullaré, amaré todos los días de mi vida!! Te Amo mi Garén”.

