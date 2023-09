Vinotinto sub-17 cerró con broche de oro gira de amistosos

Este lunes la Vinotinto Sub-17 cerró con broche de oro su gira de amistosos, esta vez venciendo a la selección de Nueva Zelanda con pizarra final de 2-0.

Vinotinto sub-17 cerró gira de amistosos / FOTO CORTESÍA

Con goles cortesía de Alejandro Cichero y Junior Colina los juveniles hicieron gala de una buena defensa y gran poder en el campo.

Con balance de 5-0 los dirigidos por Ricardo Valiño se quedaron con el Torneo amistoso de La International Youth Football, que se llevó a cabo en tierras asiáticas.

El primer gol llegó al minuto 4′: una contra de José Correa fue prolongada hacia la carrera de Mayken González, quien subió la banda izquierda y dejó un centro sutil que Cichero embocó a gol.

Junior Colina mandó un zapatazo que se coló por la escuadra del guardameta oceánico para sellar el triunfo 2-0.

Venezuela terminó invicta su gira por Asia, y ya se prepara para debutar el próximo 12 de noviembre en Indonesia en el Mundial.

Asimismo, vencieron por 1-0 a Galatasaray, 2-0 vs. Turquía, 3-2 vs. Japón, 1-0 vs. Niigata y 2-0 a Nueva Zelanda.

También te puede interesar: Venezuela clasificó a la final del Mundial Femenino de Beisbol

El primer partido será ante Nueva Zelanda, y la Vinotinto se encuentra en el Grupo F del certamen en el que se enfrentará en la fase de grupo a las selecciones de Alemania, México y el combinado neozelandés.

Uno de los puntos positivos para los criollos es que pudieron medir pulso con el que será su primer rival en el debut en la Copa Mundial.

El Siglo con información de Globovisión

AR