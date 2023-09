Galletas de Navidad: esta deliciosa receta será tu preferida durante esta temporada

Para esta época de Navidad donde nos reunimos en familia podemos hornear unas deliciosa galletas para compartir con las personas que más queremos. Hoy te enseñamos el paso a paso para prepararlas en casa.

Además de ser un excelente regalo para esta Navidad y una gran opción para cocinar en familia y enseñarles a los más pequeños el amor por la cocina.

Cómo hacer unas galletas de Navidad en casa

Cuando tengas la masa lista puede ser el mejor momento para que ellos comiencen a trabajarla y preparar divertidas figuras con los moldes Pueden hacer estrellas, árboles de Navidad, Papá Noel o algún animal en especial

Esta es una tradición que viene arraigada en muchos países, especialmente centroeuropeos, como Suiza, Austria y Alemania, donde no faltan las galletas caseras cuando arranca la Navidad

De igual manera, La variedad de recetas de galletas para Navidad es tan amplia que lo difícil es elegir solo una para preparar. Hoy te enseñamos una receta sencilla y fácil de realizar en casa.

No hay duda de que las galletas son uno de los postres navideños más típicos. Y, lo mejor de todo, es que gustan a todos desde pequeños a grandes. Por ello, hoy te enseñaremos a prepararla estas crocantes y deliciosas galletas de Navidad, la cual será tu receta preferida durante esta temporada navideña.

Ingredientes para preparar galletas de Navidad en casa

Tiempo de preparación: 35 minutos.

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Porciones: 10.

Ingredientes

800g de harina de trigo

200g de fécula de maíz

500g de mantequilla

3 huevos

400g de azúcar

5g de esencia de vainilla

50g de leche líquida

– 250g de azúcar pulverizada

Colorante al gusto (Rojo, verde, amarillo)

Preparación de galletas de Navidad en casa

Para empezar a hacer estas sencillas y deliciosa galletas de navidad coge un recipiente con la capacidad suficiente, introduce la harina y la mantequilla y mezcla bien ambos ingredientes.

Cuando la harina y la mantequilla estén bien integradas, incorpora el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla, si lo deseas, y sigue mezclando. Verás que llegará un momento en el que no podrás seguir trabajando con el utensilio que uses para batir, y deberás amasarla con las manos.

Asimismo, Deberás amasar hasta que la masa se torne compacta y no se quede pegada entre tus dedos. Conseguido esto, espolvorea un poco de harina sobre una superficie, coloca la masa y extiéndela con la ayuda de un rodillo.

Ahora tomamos los moldes con formas navideñas (árbol de Navidad o muñequito de jengibre) y las aplastamos contra nuestra masa para sacar un trozo con la forma del molde.

Cuando tengamos la forma de nuestras galletitas hechas, las colocaremos sobre la bandeja con papel mantequilla y las pondremos nuestras galletas haciéndose a 160ºC durante 10 o 15 minutos.

