La Zona Industrial de San Vicente fue sede para una tarde de motos piruetas, que fue organizada por Toro Motorcycles, esto con el objetivo de dar un espacio para todas estas personas amantes de las acrobacias.

Los motorizados se hicieron sentir

Los especialistas con mano de hierro controlaron sus unidades de dos ruedas, ocasionando gran admiración sobre todos los fans que se hicieron presentes en este espectacular evento.

Este evento fue organizado por Gian Franco Vetrano, gerente de Inversiones “Más que motos, C.A.”, donde uno de los protagonistas principales fue la seguridad y luego la adrenalina que tuvieron más de 700 motorizados que dijeron presente.

PASIÓN POR LAS MOTOS

En esta oportunidad no sólo estuvieron presentes amantes de los vehículos de dos ruedas del estado Aragua, sino también de Guárico, “en esta oportunidad estamos compartiendo la pasión por las motos con este tipo de eventos”, dijo Vetrano.

Es importante destacar que este evento de motos pirueta, se dio un premio metálico, “con esto lo que buscamos es que los maracayeros sigan conociendo las ventajas que trae Moto Toros para todos los amantes de estos vehículos, que se ven reflejados en calidad, precio y valor.

También estuvo presente Jesús White, presidente de la ONG Venezuela, quien dijo que este tipo de acciones son para que la ciudadanía vea a los motorizados con otros ojos, ya que quienes hacen piruetas y acrobacias sobre sus vehículos de dos ruedas, son personas de bien, que siempre respetan al prójimo.

“En todas las competencias o exhibiciones que hacemos siempre tenemos presente la seguridad, no sólo de los motorizados, sino también del público que nos viene a apoyar. En esta oportunidad vinieron hermanos de los estados Apure, Guárico, Miranda, Carabobo y Maracay. Con esto demostramos la armonía que hay entre todos nosotros y queremos agradecer a los representantes de Motos Toro, por estar aquí”, dijo White.

FIESTA DE PIRUETAS

Esta fue una verdadera fiesta de piruetas, donde los jueces no la tuvieron sencilla para escoger a dos ganadores.

“Estos muchachos que están en sus motocicletas, son unos atletas, se preparan todos los días para realizar estas acrobacias y piruetas sobre sus motos, muchas personas les dicen que es muy fácil, y no lo es, porque lo difícil está ahí, hay que certificar, hay que demostrar lo que tú haces y tener el control no sólo del vehículo, sino también de tu cuerpo”, explicó.

Las acrobacias fueron lo más vistoso

Es de resaltar que este tipo de eventos se llevan a cabo en diversos estados del país, donde día a día se van sumando más organizaciones, en las que se han ido integrando las mujeres.

Es por esto, que aprovechó de hacer un llamado a todos los motorizados para que utilicen todos los implementos de seguridad y no pongan en riesgo la vida de los demás, ni la suya, “con esto quiero que no nos sigan viendo como delincuentes, porque no lo somos”.

ATLETAS DEL ASFALTO

En esta actividad estuvieron presentes diversas organizaciones de motorizados que se dedican a esta actividad, uno de ellos es Luis Alberto Mosquera, mejor conocido como Escardilla Pirueta, que es uno de los representantes del estado Guárico.

Dijo que desde hace 12 años se ha venido preparando en todo lo relacionado a las piruetas, por lo que señaló que con este tipo de actividades siguen demostrando que se puede convertir en un deporte, ya que si se toman todas las medidas de seguridad, no tienen riesgo alguno.

KARLA TRIMARCHI | elsiglo

MV