Un equipo de investigadoras del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) de Barcelona (España) comprobó que la leche materna contiene ADN de tumores de mama, lo que abre la puerta a que se pueda utilizar como una biopsia líquida para diagnosticar el cáncer en etapas tempranas.

Foto: Archivo

El estudio, publicado en la revista Cancer Discovery, parte de la preocupación de una paciente con cáncer de mama que temía haber transmitido la enfermedad a su bebé durante la lactancia. Fue diagnosticada poco después de haber dejado de dar el pecho a su segunda hija y estando embarazada de la tercera.

La jefa de la Unidad de Mama del Hospital Vall d’Hebron e investigadora del VHIO, Cristina Saura, explicó. “Si bien le dijimos que no había riesgo de transmitir el tumor, decidimos analizar la muestra a la búsqueda de marcadores que pudieran ayudarnos en la investigación”, ha relatado.

Las investigadoras observaron que en esta bolsa, recogida unos 18 meses antes del diagnóstico, ya había ADN del tumor; conocido como ADN tumoral circulante.

Tirando del hilo, las investigadoras recogieron muestras de leche materna y sangre de más pacientes con cáncer de mama diagnosticadas durante el embarazo o el postparto. También, de mujeres sanas que estaban en curso de lactancia materna.

De 15 casos de mujeres con cáncer de mama ya diagnosticado durante el embarazo o en el postparto, en 13 de ellas se detectó en la leche la misma mutación que en el tumor que padecían; en cambio, en muestras de sangre sólo una era positiva.

“En tumores localizados, la liberación de ADN en la sangre es bajita y está muy diluido, pero en la lecha materna vemos que hay una cantidad más fácil de detectar, por lo que es una potencial herramienta de diagnóstico”, ha indicado Saura.

OBJETIVO

El objetivo es corroborar si el cáncer de mama se puede detectar en una fase más temprana en la leche materna, incluso antes que mediante técnicas de imagen o analíticas de sangre.

Si los resultados son los esperados, Saura ha aventurado que se podría hacer un cribado a través de la leche materna a todas las mujeres después de dar a luz, al igual que se hace con los recién nacidos en la conocida como prueba del talón para detectar un grupo de enfermedades.

Algunas cosas que no sabias de la leche materna: Durante la gestación la glándula mamaria completa su total maduración y se prepara para cumplir su principal misión: la secreción de leche para amamantar, para alimentar a su cría como el resto de los mamíferos.

En el pezón hay varias salidas de los diferentes conductos que llevan la leche hacia el exterior. A veces cuando el bebé suelta el pezón, podemos visualizar chorros de leche que salen de diferentes zonas del pezón.

Una de las curiosidades de la lactancia materna es que el pecho de la mamá produce más leche cuanto más se estimula.

“La composición de la leche materna se adapta al crecimiento del bebé, de manera que su composición no es la misma en el momento del nacimiento que un mes después, por ejemplo. Tampoco es igual a lo largo de la toma, al principio de la misma lo que extrae el bebé es una leche con más cantidad de agua y según avanza la toma empieza a ser más rica en grasa, de forma que si damos el pecho con el reloj en la mano y no dejamos que el bebé succione el tiempo suficiente tomará más cantidad de agua que de grasa, el bebé no se saciará, llorará y pedirá constantemente de comer”.

AMINOÁCIDOS

La leche materna contiene los aminoácidos fundamentales para el normal desarrollo del cerebro de nuestro bebé, desarrollo que no se completa hasta los dos años de vida. Este es sólo un ejemplo de las enormes propiedades que ofrece la lactancia materna.

Según los alimentos que tome la mamá así será el sabor de su leche. Algunos alimentos como alcachofas o espárragos dan cierto sabor amargo a la leche y puede que a nuestro bebé no le guste demasiado. Estos cambios de sabor preparan al bebé para los diferentes sabores cuando empiece a tomar otros alimentos.

Leche, rica en inmunoglobulinas: Estas sustancias protegen al bebé de infecciones. La leche materna parece ser, también, una protección frente a alergias y ciertas enfermedades respiratorias.

También te puede interesar: Células pueden reprogramarse para combatir el cáncer de mama

Conoces la “tetanalgesia”: El nombre es curioso, pero de lo más clarificador. Un consejo: Poner al pecho al bebé cuando le tienen que realizar alguna técnica molesta o dolorosa, como una vacuna, hace que el bebé esté relajado y no sienta el dolor, de ahí el nombre. Esta es una de las muchas curiosidades de la lactancia materna.

elsiglo

YN