Jorge Prado, el nuevo monarca del motocross mundial

El español Jorge Prado (GasGas) se ha convertido matemáticamente en nuevo campeón del mundo de la categoría reina de motocross, MXGP, tras disputarse el Gran Premio de Italia, en Maggiora.

Conductor de Motocross (GasGas) Jorge Prado. FOTO CORTESÍA

El corredor lucense, de 22 años, se vio beneficiado por el abandono por problemas mecánicos del único que le podía arrebatar la corona, el francés Romain Febvre (Kawasaki), en la séptima vuelta de la primera manga de este domingo, una después de que sufriera una caída.

Prado, que ya fue campeón mundial de MX2 en 2018 y 2019, acumulaba tras la carrera inicial del día 875 puntos y aventajaba en 93 puntos a Febvre cuando faltaban por disputarse la segunda manga de esta prueba y el Gran Premio de Gran Bretaña en Matterley Basin, lo que suponen 85.

Prado dominó la carrera desde la salida y supo retener el liderato, cruzar la línea de meta en primera posición por delante del suizo Jeremy Seewer (Yamaha) y celebrarlo a los pocos metros. Pletórico, tiró la moto al suelo exultante y lo festejó con su familia, amigos y miembros de su equipo.

Jorge Prado, primer español en proclamarse campeón mundial

El gallego, sexto, quinto y tercero desde que subió a la categoría reina, es el primer piloto español de la historia que se proclama campeón mundial. Releva en el historial de la competición al esloveno Tim Gajser.

Reconoció que no sabía que iba a ser campeón hasta el final de la carrera, aseguró que era “sueño hecho realidad” y agradeció el apoyo de su equipo y familia.

“Es el día más feliz de mi vida, he trabajado desde muy pequeño buscando este objetivo. Ha sido duro el camino y larga la espera de este año, pero lo hemos conseguido y tengo que estar muy agradecido a mi familia, a quienes me han ayudado desde el principio y a la afición que tanto me apoya. ¡Un sueño hecho realidad!”, afirmó.

En la segunda manga, sin forzar en exceso, Jorge Prado empezó primero al inicio pero acabó sexto tras caerse cuando iba tercero. De nada imporaba ya el triunfo de Febvre, que quiso tomarse su revancha particular y sumar un nuevo triunfo parcial, ni la victoria en el Gran Premio de Seewer por delante del propio lucense y del otro piloto español, Rubén Fernández (Honda).

Así las cosas, con el título en el bolsillo con 890 puntos por los 807 de Febvre, Jorge Prado recibió, enfundado en la bandera española y pleno de felicidad, la placa dorada que le acredita como nuevo campeón mundial.

Seewer aseguró la tercera plaza en la general con 719 puntos y Rubén Fernández, con 612, aún tiene opciones de acabar cuarto, puesto que el neerlandés Glenn Coldenhoff (Yamaha) tiene 655.

Regularidad en el deporte

El histórico título de Prado es el premio a la regularidad. Nada merma el valor de su gran campaña, ni las lesiones de pilotos llamados a luchar tambén por el cetro como Gajser, el neerlandés Jeffrey Herlings o el francés Maxime Renaux.

Desde que comenzó la temporada con el Gran Premio de Argentina, Prado ha cumplido el plan de forma meticulosa. Ha ganado dos grandes premios -el de Alemania con pleno-, y ha acumulado diez victorias en las mangas de clasificación, que eran puntuables, y en catorce mangas.

Todo un logro para un niño, hijo de Cristina y Jesús y hermano de Cecilia, que tuvo que emigrar en 2011 a Bélgica ante la crisis económica que se vivía en España, y que desde pequeño empezó a despuntar en el mundo del motocross, que creció de la mano de KTM y que, tras ser bicampeón de MX2, tuvo que desplazarse junto a su padre, en otro gran salto de su carrera, a Italia para trabajar con la estructura de Claudio de Carli, en la que mantuvo su progresión frenada tan solo por lesiones importantes, la covid-19 y la mala fortuna. Ahora, a los lomos de GasGas, es el rey del mundo de motocross.

EFE

JAS