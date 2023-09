Vecinos de La Cooperativa piden el dragado del río Madre Vieja

Las recientes lluvias ocasionaron que el río Madre Vieja se desbordara y entrara por la calle buenos Aires de La Cooperativa del municipio Girardot y por lo tanto los habitantes del sector piden que se realice el dragado del mismo, para así evitar que ocurra una tragedia.

Cuadrillas de a Alcaldía de Girardot limpiaron las calles de La Cooperativa Vecinos de La Cooperativa piden con urgencia el dragado del río Madre Vieja Desde el deslave en El Limón, el cauce del río se llenó de sedimentos

La comunidad organizada trabajó hasta altas horas de la noche este miércoles para sacar el agua y el barro de las calles y viviendas, ya que incluso, las alcantarillas y bocas de visita se han llenado de sedimentos que trae el río.

Este jueves una cuadrilla de la Alcaldía de Girardot se desplegó en la zona con maquinaria para culminar con éxito la debida limpieza.

Sin embargo, los moradores exigieron a las autoridades competentes que culminen los trabajos de dragado del río, ya que desde el deslave en El Castaño, éste se encuentra lleno de sedimentos que impiden que el agua continúe su curso de manera natural y por el contrario, con cada lluvia entra a las calles de la comunidad.

VECINOS EXIGEN LIMPIEZA DE RÍO

Victoria Ramírez

En este sentido, Victoria Ramírez, con 46 años viviendo en la calle Pie de Loma, una de las más afectadas por esta situación, aseguró que mientras no limpien el río, éste se seguirá desbordando con cada lluvia.

“Antes el río era hondo, pero ahora está encimita y cuando llueve se mete por la canal y se desborda por las calles, entra a las casas, la última vez duramos hasta las 12:00 de la noche limpiando, sacando el agua y el barro porque no había paso, ya al día siguiente llegaron las cuadrillas”, precisó Ramírez.

La señora Victoria también relató que este miércoles con la crecida del río se encontraba en su hogar cuando el agua se empezó a meter y afortunadamente alguien se comunicó con su hijo que estaba en el trabajo para que fuera hasta su casa y estuvieron sacando el agua durante horas.

Jaina González

Por su parte, Jaina González, otra habitante de la calle Pie de Loma, afirmó que el alcalde Rafael Morales se comprometió en traer la maquinaria necesaria para dragar el río, pero en vista de que la comunidad se quedó esperando estos trabajos, ahora está ocurriendo este tipo de eventualidades.

“Les hacemos un llamado para vengan y limpien el río, que saquen bastante arena porque sentimos temor de que esto vuelva a ocurrir o que pase lo que pasó hace algunos años que perdimos nuestros enseres y peor aún, podría ocurrir una tragedia”, continuó González.

Asimismo, esta vecina aseguró que la situación se agravó luego de la tragedia en El Castaño, ya que el río se tapó con tantos sedimentos y no culminaron los trabajos de limpieza y dragado del mismo. “Ese trabajo quedó en el puente de Los Naranjos y no lo terminaron, porque por aquí no pasaron”, acotó.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Yaselin León

Yaselin León es otra de las afectadas por esta situación, solicitó a las autoridades a través de los medios de comunicación que tomen cartas en el asunto, porque aunque reconoce que hay mucho por hacer en todo el estado y en el país, aseguró que “si poco a poco se hacen las cosas, no ocurren las tragedias”.

Del mismo modo, León comentó que en el pasado los mismos vecinos se organizaban para, dentro de sus posibilidades, limpiar el río, pero ahora no es posible, debido a la cantidad de sedimentos que se trajo el Madre Vieja luego del deslave en El Castaño.

“La arena está tan alta que se necesita maquinaria para darle solución a esto, porque cada día el río trae más sedimentos y con cada lluvia, en cuestión de segundos tenemos el agua en las calles y en nuestras casas”, acotó la vecina.

Por otra parte, señaló que se estuvieron haciendo trabajos de limpieza en el cauce de este río, pero no pasaron del puente porque la maquinaria que estaban utilizando se quedaba atascada allí. “En esa oportunidad nunca trajeron la máquina de oruga para culminar el trabajo, así que pasó el tiempo y quedamos en esta situación”, añadió.

