Aragua cuenta con un quinteto de lujo en el Bádminton

El estado Aragua se alista para el Campeonato Nacional de Bádminton categoría U19, a celebrarse del 28 de septiembre al 1° octubre del presente año en las instalaciones del gimnasio Mauricio Johnson del Polideportivo Las Delicias del municipio Girardot de la ciudad de Maracay, donde los mejores atletas de la especialidad estarán buscando mejorar sus presencia en el ranking nacional de la categoría.

A buscar puesto en el podio por el estado Aragua

Dhayisbel Torrealba, presidenta de la Federación Venezolana de Bádminton (FVB), unió esfuerzos con Jorge Briceño, presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), para sacar adelante el Campeonato Nacional que abre las puertas al Torneo Venezuela Internacional de Bádminton 2023, categoría abierta, donde estarán atletas que están en la ruta Olímpica París 2024.

Jorge Briceño afirmó: “es para nosotros un orgullo organizar este evento donde se espera estén presente atletas de los estados Cojedes, Guárico, Trujillo, Miranda, Yaracuy, Mérida, entre otros y esperamos que este Campeonato esté a la altura, para ello estamos trabajando en la remoción del Mauricio Johnson en su fachada, baños, camerinos, interiores, iluminación, entre otros, esto gracias al apoyo incondicional de la gobernadora Karina Carpio, que logró los recursos para realizar estos trabajos”, dijo.

LOS GUERREROS DE ARAGUA

Conversamos con los cinco atletas que van a representar al estado Aragua en el Campeonato Nacional categoría U19, estos son: Monserrat Guzmán, Esthefanny Mejías, Jesús Quintana, Valery Velásquez y Mariclys Moreno; los cinco representantes de Aragua que van a dar todo por llevar al estado a lo más alto del podio.

Monserrat Guzmán, atleta de 13 años, de los cuales seis ha estado en el Bádminton. Ya ha representado al estado Aragua en el recién campeonato celebrado en Trujillo, se ubica en el ranking nacional de tercera en su categoría sub 15. “Entreno de 3:00 a 5:00 p.m. con el profesor Maxiomar Aponte, luego de 5:00 a 7:00 p.m. con Francisco Peñalver, estoy enfocada en mi juego”, dijo.

Esthefanny Mejías, su experiencia en el Bádminton es de cinco años, y dijo que es “el mejor deporte”, tiene 15 años, practico dos horas diarias todos los días, estoy entrenando con Francisco Peñalver, William y Frank Barrios, su categoría es sub 17, en el Bádminton me siento libre y me despeja jugar”, puntualizó.

METAS

El único caballero del grupo es Jesús Quintana, con 15 años de edad, y ocho años en el deporte, se inició con el entrenador Waxiomar Aponte y actualmente está con Franklin y William Barrios, juega en la categoría sub 17 y afirmó, “voy por Ricardo Torres, el campeón de la categoría”, dijo con seguridad.

Valery Velásquez, categoría sub 17, tiene 15 años, de los cuales cinco años ha estado practicando Bádminton, desde que comenzó en el deporte ha sido entrenada por Francisco Peñalver.

Afirmó que el Bádminton le da mucha fortaleza y seguridad, “he aprendido a vencer mi enemigo que soy yo misma”, así finalizó Velásquez.

Finalizamos con Mariclys Moreno, de 18 años, con 10 años en el Bádminton, “mi aspiración en este torneo nacional es estar en el podio de la categoría 19, mi rival a vencer soy yo”, dijo.

