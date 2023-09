 Jennifer López regresa a la música con “This is me…now”

El nuevo álbum de Jennifer López, “This is me… now”, que se lanzará este año, bajo su nueva asociación con la disquera BMG, marca su regreso a la música. Esta es su primera publicación como solista en nueve años desde que lanzó A. A. 1. en el año 2014.

Jennifer López regresa a la música / FOTO CORTESÍA

La cantante ha llevado a cabo un viaje emocional, espiritual y psicológico en las últimas dos décadas, y en el nuevo disco se incluirán 13 temas inéditos. Según López, este es su álbum más sincero, y sus canciones y escritos sobre su vida y experiencias tendrán un impacto duradero en todos nosotros.

Las canciones de This is me… now pueden revelar detalles de sus relaciones amorosas, como Dear Ben, Pt. II, una posible carta de amor a Ben Affleck, su actual esposo. También hay temas que reflejan su optimismo y fortaleza, como not. tomar un punto a cualquier lugar. o La historia de amor más grande que nunca se ha contado.

This is me… now es una continuación de This is me… then, el disco que López publicó en 2002 y que contenía éxitos como All I Have y Jenny from the Block. Para celebrar el vigésimo aniversario de esa producción, la artista eliminó todo el contenido de su cuenta de Instagram y grabó un video en el que aparece junto a Affleck para anunciar su nuevo proyecto.

La lista de canciones del álbum:

“This Is Me…Now”

“To Be Yours”

“Mad in Love”

“Can’t Get Enough”

“Rebound”

“not.going.anywhere.”

“Dear Ben, Pt. II”

“Hummingbird”

“Hearts and Flowers”

“Broken Like Me”

“This Time Around”

“Midnight Trip to Vegas”

“Greatest Love Story Never Told”

El Siglo con información de Globovisíon

