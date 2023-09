El municipio Francisco Linares Alcántara sirve de testigo de una disminución en las ventas de desayunos debido a la inestabilidad del dólar, incluso los comerciantes del ramo se han visto obligados a trabajar bajo pedido para evitar que la mercancía se quede en los exhibidores.



Y es que la situación económica actual ha generado un impacto negativo en el sector, ya que los vendedores han tenido que ajustar sus precios constantemente, debido a la fluctuación del mercado cambiario, causando una disminución en la demanda de los productos y por ende pérdidas en el negocio.



Al respecto, Rubén Sánchez indicó que desde hace varios meses la movilidad en ventas es negativa, situación que los preocupa, pues la gran mayoría de negocios del lugar lo manejan las familias que dependen íntegramente de estos ingresos.



Aún con clientes fieles a sus desayunos

“Es preocupante la poca venta que se tiene desde hace algunos meses. Abrimos básicamente por costumbre, para sacar los pedidos de algunos clientes que siguen siendo fieles a ciertos alimentos, mayormente a las empanadas”, dijo.



Asimismo, destacó que como comerciantes han tenido que aplicar promociones accesibles y llamativas para los usuarios, de maneras de no quedarse con la mercancía fría; “por ejemplo, yo vendo 2 empanadas y un vaso de jugo en un dólar, es algo módico y accesible. La arepa por su parte cuesta 1.5. La gente suele llevarse más su empanada” afirmó.



Por su parte, Juliana Toro adjudicó la mala racha comercial al bajo poder adquisitivo de la población, que no permite a la población darse un gusto en la calle, lo que ha generado una disminución en la demanda de sus productos.



La gente ocompra desayuno en la calle

“Ya la gente no compra casi desayuno en la calle, prefieren ahorrar su dinero y desayunar en sus casas. Esto como vendedores nos perjudica enormemente porque si no vendemos, no generamos ingresos y no llevamos el sustento diario a nuestros hogares”, lamentó.



Lee también: Fidelidad de los clientes mantienen a flote las ventas de desayunos

Finalmente, Toro espera que el gobierno tome medidas que puedan ayudar a mejorar la situación económica del sector y así poder seguir ofreciendo sus productos a los clientes que han confiado en ella durante años.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

RB