Perros y humanos: Una amistad que permanece en el tiempo

Nadie sabe como inició todo, pero la evolución trajo consigo la relación más larga, confiable y duradera de todos los tiempos y es la de los perros como “el mejor amigo del hombre” y en ese vínculo de amor existen parámetros de respeto que deben cumplirse para la felicidad de ambos individuos, para esto existe la educación y el adiestramiento canino, una ciencia que pocos conocen.



En este contexto, existen especialistas en el área como el señor Liberto Gala, adiestrador canino, con años de experiencia haciendo que la relación humano-mascota esté basada en los valores y las estrategias correctas.



La educación y el adiestramiento canino son dos vertientes que aunque tiene sus diferencias, van en una misma dirección, que los eternos mejores amigos puedan tener una vida basada en la felicidad y tranquilidad.

Mejorar la conducta del perro



Por un lado, la educación canina va enfocada en el mejoramiento de la conducta y por otro, el adiestramiento consiste en el uso de comandos específicos para que la mascota tenga algún tipo de comportamiento, tal es el caso de los comandos “échate”, “siéntate”, “dame la pata”, entre otros.



Perros de utilidad ciudadana

En este sentido, la especialidad de Gala es el adiestramiento de perros de utilidad ciudadana, mejor conocidos como perros de trabajo, esos héroes anónimos que con honor cumplen tareas esenciales para la sociedad, como la búsqueda de sustancias, la protección y defensa, búsqueda de personas vivas, búsqueda de personas muertas, canes de asistencia y de ayuda emocional, entre otras muchas tareas.



“El perro desde que empezó a convivir con el humano, empezó a cumplir funciones que han sido de mucha ayuda, porque su sentido de alerta podía avisar de algún peligro mucho antes de que el humano se diera cuenta, así que las personas podían dormir mejor porque sabían que el perro avisaría si ocurría algún peligro, también fue de ayuda para conseguir alimentos a través de la casería, entre otros roles”, explicó el adiestrador.

Amigos leales y útiles

Partiendo de este punto de vista, en la sociedad actual, ese trabajo en equipo no cesa, puesto que ahora, ese amigo de cuatro patas ayuda en otras áreas que van desde la búsqueda y rescate en caso de desastres, su aporte en la seguridad ciudadana hasta de asistencia a personas con alguna discapacidad y con necesidades emocionales.



Asimismo, el entrenador aseguró que hay muchos mitos en torno al adiestramiento que hay que aclarar. En este sentido, comentó que es totalmente falso que a estos animalitos se les enseña a través del abuso y el maltrato; ya que estos aprenden mediante la asociación a través del olfato, usando como estrategia el juego, recreando situaciones, en las que al lograr los objetivos, sea felicitado, cosa que le genera alegría, porque existe un estímulo al premiar la conducta.

Educación canina



Sin embargo, Gala afirma que su enfoque actual va dirigido hacia la educación, es decir, el comportamiento del animal dentro de las normas del hogar, lo que hace más fácil la convivencia entre todas las especies que están en un mismo espacio.

“La piedra angular es la educación a los tutores o dueños de las mascotas para conseguir la conducta y el comportamiento deseada de nuestro perro, según las normas de la casa, pero el trabajo empieza con la responsabilidad del humano, por eso es importante educarlos en el tema de cual es la manera correcta de guiar a sus mascotas”, precisó el entrenador.

3 aspectos a combatir

Según Gala, la educación canina trata de combatir tres problemas fundamentales que son el miedo, la agresión y la ansiedad y luego de identificarlos el especialista le da herramientas a los tutores para que el perro pueda percibir al mundo de un forma más armónica, sin enseñarlos a interpretar el mundo porque “el perro ve el mundo a través del olfato y a veces lo inundamos de mucha información, no sabemos comunicarnos y él no filtra toda esta información y entra en estado de shock, no sabe a qué se refieren y lo demuestran con conductas no deseadas para nosotros”.



Roles caninos

En cuanto a las atribuciones humanas que las personas tienden a darle a su perro, explicó que el conflicto real no está enfocado en si le ponen ropa o le cantan cumpleaños, sino al momento que se le dan roles humano como si se tratara de seres con raciocinio.



“La humanización se presenta cuando le hablamos y pretendemos que entienda nuestro idioma, cuando le damos a un puesto superior al de otros humanos que viven en la casa, cuando le damos un rol de bebé o de niño, entre otras cosas, que hacen que se pierda la perspectiva de lo que realmente es una relación entre una mascota y un humano”, explicó el adiestrador canino.

En este aspecto, destacó que hay cosas que se pueden hacer desde el amor y el cariño, siempre y cuando el humano esté claro que sigue siendo un perro, carnívoro, depredador, que tiene la capacidad de defenderse y atacar, así como también tiene la capacidad de queremos y respetarnos. “Puedes hacerle una fiesta de cumpleaños con comida de perro y con otros perros de invitados, pero el norte se pierde cuando crees que él sabe que está cumpliendo años y que la está pasando feliz con sus amigos”, precisó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

