Más de 10 familias que viven alquilados en el edificio Metropolitana, ubicado en la calle Los Cocos cruce con la avenida San Carlos, parroquia Pedro José Ovalles, municipio Girardot, estado Aragua, solicitan la intervención del fiscal General de la República, Tarek William Saab, para que interceda en un conflicto vecinal en esa edificación, señalando que el presunto propietario hace todo lo posible por desalojarlos.

Ofelia María Paricio Alvarado, titular de la cédula de identidad V- 10.989.314, vive en la planta baja, vivienda o apartamento N º15, denunció que el ciudadano Wenceslao de Jesús Ostos González, titular de la cédula V- 3.407.167, ha arremetido contra ella y otros de sus vecinos de querer sacarlos del inmueble tras años de estar residenciados allí.

La denunciante explicó que desde hace ya tres años, el señalado ha realizado cualquier tipo de acciones en contra de los inquilinos con el objetivo de hacerlos salir del lugar, como cortarles el suministro del servicio de agua potable, energía eléctrica y obstruir las tuberías de aguas servidas.

Problemática se agravó en el edificio Metropolitana

No obstante, la problemática se agravó cuando en varias oportunidades reciben la visita de los organismos de seguridad, con la intención de desalojar la vivienda que se acusa de cometer delitos judiciales.

“Se ha dedicado a la tarea de mandarme al Cicpc en el 2019 y 2020, para que nos hiciera el acoso de sacarnos, donde resultó desalojado mi hijo en dos oportunidades, quienes les han sembrado droga. La última fue en el 2020, duró un año bajo presentación”, relató la mujer quien tiene ocho años habitando ese apartamento.

Paricio Alvarado argumentó que la justificación del señor Ostos González , se debe a que descubrió que él supuestamente no es el propietario del edificio Metropolitana.

Movimientos irregulares

“Aquí hay un abogado que tiene el poder firmado y sellado por los verdaderos dueños, y esto está en la Fiscalía, quienes están verificando los documentos para corroborar si son falsos”, dijo la denunciante.

Además expresó que por esta causa, el señor Ostos González resultó denunciado en la Fiscalía N º 27 del Ministerio Público del estado Aragua, por causas que están vinculadas a este conflicto vecinal.

“Sigue actuando y haciéndonos atropellos a cada uno de nosotros”, quienes vivimos en la planta baja que serían 10 familias”, aseguró.

“Como ustedes vieron las familias que están arriba están a favor de él, él se quiere hacer la víctima, pero las víctimas somos nosotros”, agregó Paricio Alvarado.

Sábado 19 de agosto

El sábado 19 de agosto, Paricio Alvarado y otros vecinos tuvieron la visita de funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), antiguo Frente de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (FAES), que están adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), buscando a personas vinculadas a hechos delictivos.

Paricio Alvarado explicó que esta fue una acción más por parte de Ostos González, usando a su hijo Wilfer de Jesús Ostos Bohórquez, concejal del municipio Libertador, quien presuntamente ya ha ido a amenazarla en sacarla en varias oportunidades.

“Él se ha tomado la tarea de venir a amenazarme de que él me saca del inmueble como sea y el día que sea. Se ha dedicado a ir a todos los cuerpos (seguridad) del estado Aragua para poner la denuncia en mi contra, que soy una estafadora, que yo vendo sustancias químicas de drogas”, dijo la ciudadana.

Y para ese sábado esos efectivos policiales se la llevaron al comando ubicado en el municipio Libertador. “Me sacaron de mi casa, me querían sacar esposada pero no me dejé, porque yo no soy ninguna delincuente. Aquí el consejo comunal me conoce porque yo no tengo dos días habitando aquí. Esto ocurrió sin ninguna orden ni procedimiento, ellos me dijeron: abre la puerta, dame tus documentos, una vez cuando yo llegó allá al comando es cuando comenzaron el acoso. Lo llamaron por teléfono “a (Wenceslao), lo pusieron en alta voz y dijo que él era el verdadero dueño del inmueble”, añadió.

Denuncia ante los medios de comunicación

La denunciante salió de ese lugar y durante esta semana se dispuso a acudir a los medios de comunicación para exponer esta problemática que la ha afectado a ella y a sus otros 10 vecinos.

“Yo necesito que se haga investigación del señor Wenceslao De Jesús Ostos González y del hijo Wilfer de Jesús Ostos Bohórquez, entonces él nos tapó las cloacas, nos quitó el agua, la luz, todo es un acoso. No todos los vecinos participan por miedo”, concluyó.

Bridaxi Duarte, inquilina del edificio Metropolitana, quien vive en el piso uno, constató lo expuesto por Paricio Alvarado, donde aseguró que en la parte donde reside ingresaron los funcionarios policiales.

Despliegue

“El sábado hizo un despliegue funcionarios del cuerpo (seguridad) de Palo Negro. Se metieron en las habitaciones de allá arriba con armas de fuego apuntando, y yo les dije a unos funcionarios que no entraran para allá así porque les iban a causar un trauma a mis cuatro hijos, entonces él bajó el arma y no entró. Después entró una funcionaria que hasta me quitó mi celular y me lo empezó a revisar”, señaló.

Asimismo, acotó que durante el despliegue policial interrogaron a varios inquilinos hasta llegar a la planta baja, momento que abordan a Paricio Alvarado.

Victimas de acoso

Por su parte, Magaly Ugarte, quien está residenciada en el conjunto residencial desde hace cinco años, aseguró que es víctima de acoso y amenazas del señor Ostos, incluso resultó detenida por funcionarios de seguridad.

“Ya hemos denunciado esto en Fiscalía. Queremos que se aboquen a esto porque somos personas vulnerables que no tenemos donde vivir. Además los vecinos de arriba nos lanzan excremento y orine para que nosotros desocupemos”, comentó.

Ugarte planteó que la solución es que las autoridades competentes tomen cartas sobre el asunto, y que atiendan esta situación para acabar con este conflicto. “Que en la Fiscalía vean cual es el verdadero dueño de los inmuebles, y que cualquier ayuda del alcalde o la gobernadora para que nos den viviendas, porque este edificio no sirve para habitar, esto está inhabitable. Las cloacas están dañadas, no hay luz, no hay servicios. Aquí no se puede estar y en cualquier momento un temblor esto se puede derrumbar”, concretó.

Habla el señalado



En este contexto, el señor Wenceslao de Jesús Ostos González, presunto dueño del edificio Metropolitana, también aprovechó estos espacios para expresarse y aclarar la situación, asegurando que las 10 familias están arremetiendo contra su persona sin ninguna justificación.

Asimismo, comentó que la edificación que tiene 40 años de construida y que cuenta con 50 habitaciones, que inicialmente tenían previsto contruir la Clínica Metropolitana, que tenía como objetivo atender a los pacientes de las comunidades de Los Cocos y aledañas de la parroquia Pedro José Ovalles.

confusiones

Sin embargo, no aclaró porque no se construyó, y no dejó claro si es el verdadero propietario del inmueble. Aunque hizo énfasis de que el abogado José Luis Sarmiento está usando a los habitantes para infundar su rechazo entre los vecinos.

“Usa la Fiscalía, como abogado viene con esas ínfulas, y lo que es un delincuente de dudosa procedencia, porque usted lo entrevista y le dice que te diga la dirección donde vive, para él no afrontar toda la situación legal”, explicó.

Ostos González señala que el abogado presunto defensor de las familias denunciantes, no tiene cualidad jurídica de ningún aspecto para obligar a cobrarles a las personas.

El ciudadano implicado en este caso, también aseguró que no les está cobrando alquiler a los vecinos y que otra persona no tiene facultades para cobrarles a los inquilinos. “Las condiciones del edificio no están en óptimas condiciones para tenerlo alquilado. Yo tengo la prohibición de inhabitabilidad de esto, eso no lo sabe la Fiscalía pero lo va a saber, porque no revisan la documentación y no revisan las características de ese personaje, y ese caballero es un inmoral y un ladrón, lo desafío a que muestre lo contrario en Fiscalía y que a su vez acuda a los tribunales que son el órgano correspondiente”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

RB