Odisea de los pescadores de Ocumare tuvo final feliz

¡Gracias a Dios, a Jesucristo y a la Virgen del Carmen!, fueron las palabras expresadas por los familiares de los cuatro pescadores de Ocumare de La Costa, quienes aparecieron sanos y salvo este sábado 9 de septiembre tras tres días desaparecidos.

De esta forma concluyó con un final feliz esta odisea marítima que se registró nuevamente en el litoral del estado Aragua.

El hallazgo lo confirmó el alcalde de la jurisdicción costeña, Wilmer Leal, a las 10:00 am de ayer, cuando regresó de Puerto Cabello, estado Carabobo, en el helicóptero de la Gobernación de Aragua.

El motor se neutralizó

Leal estuvo acompañado por funcionarios de la comisión mixta del Sistema de Gestión de Riesgo, con el propósito de anunciar el fin de la angustiosa búsqueda de la embarcación “Mi gran esfuerzo”, noticia cubierta de forma exclusiva por el equipo periodístico de elsiglo.

Comienzo de la travesía

La historia de esta travesía pesquera empezó a partir a las 4:00 de la mañana del jueves, cuando Luis Carlos Delgado Naranjo (37), Duma Antonio Aponte Osta (42), Daniel Salazar, y Miguel Ángel Aponte Osta (41), capitán de la lancha, zarparon del muelle del sector La Boca de Ocumare de La Costa, con el objetivo de ir a alta mar e instalar un sistema de trampas artesanales.

Se conoció que tenían previsto regresar en horas de la tarde de su faena, sin embargo, un percance en medio del mar Caribe se le presentó a la tripulación. “Los muchachos me dijeron ‘aguanta allí para limpiar el pescado’. Pongo en neutro el motor de la lancha para que ellos vean y agarren el pescado y los pongan en la cava con hielo. Pero cuando lo voy a poner en marcha, el motor se neutralizó”, relató Miguel Aponte, capitán del peñero Mi Gran Esfuerzo.

Ese fue el comienzo de la odisea de aquellos pescadores, quienes intentaron de varias maneras poner a funcionar el motor de la lancha, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. “Allí nos agarró un temporal y se fue el sol, no veíamos nada. Ahí apagaron la luz, no se veía nada. Yo le dije a los muchachos que aquí no la colamos”, explicó el pescador.

Supervivencia



Luis Carlos, Duma Antonio, Daniel Salazar y Miguel Ángel milagrosamente sobrevivieron la primera noche, y al día siguiente se toparon con un fuerte oleajes, que en realidad fue positivo para ellos.



“Esa brisa nos mandó a una islote, donde allí desembarcamos y aprovechamos para cortar unos trozos de la cava y otros materiales, para empezar a remar hacia la corriente, buscando la orilla”, comentó el capitán.

A partir de ese momento comenzó la lucha para llamar la atención de alguien o llegar a la orilla, aumentando así sus posibilidades de sobrevivir. No obstante, cayó la noche del viernes, teniendo que resistir los embates del mar nocturno, pues ya sus energías se iban agotando al aumentar la deshidratación.



Aferrados a Dios y a la Virgen del Carmen, los pescadores volvieron a remar buscando orilla y apenas salió el sol del sábado continuaron remando para controlar la lancha con la esperanza de tocar tierra.

Afortunadamente para los tripulantes, la embarcación “Mi Gran Esfuerzo” resultó avistada entre las 8:00 am y 9:30 am por funcionarios del Comando de Guardacostas de la Armada Bolivariana, a bordo de un buque de vigilancia, patrullero AB “Charrán” (PG-404), a 10 millas náuticas de la ciudad de Puerto Cabello, estado Carabobo.

Búsqueda satisfactoria



Efectivamente los funcionarios que formaron parte de este gran despliegue se mostraron satisfechos cuando supieron que los pescadores de Ocumare de La Costa resultaron localizados con vida por los guardacostas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las aguas de Carabobo, tras activar el operativo de búsqueda, iniciado desde tempranas horas del viernes 8 de septiembre.

En este contexto, Wilmer Leal, alcalde del municipio Costa de Oro, agradeció al gobierno nacional y regional por el apoyo brindado. Pero especialmente hizo énfasis de la gran contribución de los pescadores de La Boca y otros sectores del litoral aragüeño.

10 lanchas en busqueda de los pescadores

“Ayer (viernes) salieron 10 lanchas a peinar las zonas de Chichiriviche, Tucacas y Puerto Cabello. También estuvieron desde temprano los Bomberos de Aragua, Protección Civil, vigilancia costera de nuestro municipio, GNB, PNB y la Policía del estado Aragua, en búsqueda de nuestros pescadores”, recalcó.

Por su parte, Hugo Gutiérrez, director de Protección Civil en el estado Aragua, recalcó que el éxito de este despliegue fue producto de la cooperación del Sistema de Gestión de Riesgo.

“Afortunadamente aparecieron por la gloria de Dios, y hoy con el servicio aéreo del Papa Alfa 001, el helicóptero de la gobernación los encontramos en Puerto Cabello”, agregó.

Del mismo modo, Mary Falcón, coordinadora del Eje Costero de la Nueva Época del estado Aragua, en nombre del sector pesquero se mostró contenta con el final feliz de esta búsqueda.

No obstante, resaltó la necesidad de crear y hacer cumplir una planificación con la base de los pescadores, para evitar este tipo de situaciones. “Ya estamos organizados, pero los pescadores deben tener todo relacionado para su faena, como un chip GPS para localizarlo, un control de zarpe para que no estén sufriendo”, comentó.

Anhelado reencuentro



Los familiares y allegados de los cuatro tripulantes se emocionaron al enterarse de que Luis Carlos, Duma Antonio, Daniel Salazar y Miguel Ángel estaban a salvo en Puerto Cabello, pero no fue sino a las 3:32 p.m. de ayer que sostuvieron el anhelado reencuentro con sus seres amados, donde el intercambio de abrazos y las lágrimas prevalecieron en esos minutos emotivos.

Beatriz del Carmen Prisuela, madre de Daniel Salazar, mostró su felicidad al enterarse que su hijo seguía con vida, luego de no tener contacto con él desde el pasado jueves. “Me enteré a las 7 de la noche del 7 de septiembre, y a partir del viernes se inició la búsqueda”, agregó.

Sin poder dormir

Comentó que no podía dormir por la angustia en no saber de su Daniel, quien es pescador desde los 12 años de edad, gracias a su padre.

Además recordó que esta es la segunda vez que Salazar vive una experiencia como esta, pero agradece al señor Jesucristo que regresó nuevamente con vida después de esta aventura.

Por su parte, Yamara Osta, hermana de Miguel Ángel y Duma Antonio, comentó que duraron tres días sin dormir debido a la angustia y la incertidumbre.

Agradecidos

“Hoy gracias al señor y a la Virgen del Carmen que es la reina de los pescadores, no los ha devuelto. La fragata donde resultó rescatada se ha portado de mil maravillas, la gente de Tucacas, Puerto Cabello, y ni decir de los pescadores de Ocumare de la Costa, somos una familia en estos momentos de angustia donde se quien es quien y que estamos unidos”, expresó.

Lee también: Encuentran pescadores que desaparecieron en Ocumare de La Costa

Para finalizar, Carlos Delgado, pariente Luis Carlos Delgado Naranjo, comentó que se enteró de la situación a través de las redes sociales cuando estaba en Maracay y emprendió el viaje hasta Ocumare para corroborar la información. “Gracias al apoyo gubernamental por la ayuda inmediata, y agradecido con Dios, al gobierno nacional y regional, de los pescadores que trabajaron junto”, concluyó.

LINO HIDALGO | elsiglo

RB