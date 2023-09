Lago Los Tacarigua sigue su rumbo y se tragó tres viviendas

El Lago Los Tacarigua sigue subiendo su nivel con el pasar del tiempo, y esta semana sus aguas tomaron otras tres viviendas de la calle José Félix Ribas de Brisas del Lago, municipio Girardot, estado Aragua.



La situación que según los vecinos es “una tragedia silenciosa”, genera un sinfín de problemas, entre ellos exponer a los habitantes a diversas enfermedades que atentan contra sus vidas, y no poder vivir dignamente al no contar con servicios como agua potable y cloacas.



El profesor Jesús Heredia, de 70 años, y residente de la casa número 8 de la calle José Félix Ribas, explicó que la problemática se intensificó desde el año 2020, cuando en varias oportunidades se anegaban por las lluvias.



Sin embargo, el afectado destacó que desde hace dos meses ya no sale de su hogar, siendo esta situación de preocupación para él y sus otros dos integrantes de su familia, quienes ya no pueden vivir más en estas condiciones inhumanas.



Ya el agua no baja

“Anteriormente el agua bajaba, pero ahora no. Esto nos está afectando mucho a mi y otro vecino”, expresó.

Heredia explicó que hay vecinos que fueron adjudicados con viviendas dignas, teniendo la esperanza de que algún día les llegue esa suerte, para escapar de esta pesadilla.



No obstante, Heredia comentó que hasta la fecha no han sido visitados por algún ente gubernamental que confirme las condiciones inadecuadas en las que habitan.



“Aquí no bajan ni siquiera los jefes de cuadra, ni de UBCH. Ellos tienen conocimiento de esto porque por mi Instagram, Facebook y los grupos WhatsApp, he pasado el reporte de la casa”, explicó.

Vecinos piden atención de autoridades



Afirmó que le ha enviado mensajes, fotos y video a las redes sociales de la gobernadora de Aragua, al Alcalde de Girardot, a los entes e instituciones municipales y regionales pidiendo ayuda urgente para que lo adjudiquen.



“Todavía estamos en espera de la respuesta. Ya esto nos está afectando la salud, el otro día me dio un exceso de tos, mi vecino tiene cáncer. No tenemos para salir de aquí y ya no podemos vivir en estas condiciones”, concretó.



Por su parte, Marcelo Méndez, quien reside en la casa número 10 de la calle José Félix Ribas de Brisas del Lago, aseguró que el problema comenzó a presentarse desde el 2012, cuando se registraron las primeras inundaciones en esa zona.



Preocupación que crece como el Lago Los Tacarigua

Desde ese entonces, la preocupación del señor Méndez ha crecido al igual que el Lago Los Tacarigua, y que según relató ha sobrevivido en dos oportunidades al cáncer, pero que está cansado de estar viviendo con el agua dentro de su casa.



“El año pasado vinieron autoridades a esta comunidad. Se tomaron las fotos y no resolvieron nada. Ahorita estamos peor y ninguna de ellas ha venido para atender el problema”, destacó.



Méndez quien por los momentos vive con otra persona, explicó que ya ni puede dormir tranquilamente, con el miedo de que se le suba una culebra u otro insecto a su cama. “A mi me han caído cucarachas y ratones. Ya nosotros no podemos vivir aquí, pedimos ayuda urgente”, dijo.



Para finalizar, Rosa Castrillo, quien vive en la casa número 7 de la misma calle, tiene el agua en el patio de su casa, y ella no se salva de tener que matar o sacar hacia fuera un insecto o animal rastrero que entre.

Filtraciones

La habitante de esta comunidad, también relató que una de sus habitaciones se le está filtrando el agua, y que cuando llueve con intensidad, la vivienda se anega, pensando que en un futuro tendrá el mismo dolor de cabeza que sus otros vecinos.



“El lago está próximo a meterse por uno de los cuartos, y muchos han visto como está por detrás, que le falta un poquitico para subir. Con otro aguacero podrá pasar”, alertó la ciudadana.

Concluyó solicitando a los entes competentes soluciones inmediatas, en especial para ella que vive sola. “Quiero que se preocupen por esta situación que estamos viviendo, se los pido de corazón”, sentenció Castrillo.

